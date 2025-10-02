HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

PREMIER PADEL

Paula Josemaría busca seguir en la pelea en el P1 de Rotterdam

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Las opciones de que Paula Josemaría y Ariana Sánchez recuperen el cetro se van reduciendo, con Gemma Triay y Delfi Brea liderando el ranking de la Race con más de 3.000 puntos de ventaja. Pese a ello, buscarán recortar la distancia en el P1 de Rotterdam que inician hoy en octavos ante Patty Llaguno y Lucía Sainz.

Por su parte, Lorena Rufo y Jessica Castelló se clasificaron para octavos ganando a Melania Merino y Ana Catarina Nogueira (6-1/6-1), al igual que José Antonio García Diestro y Juanlu Esbrí ante Víctor Ruiz y Álvaro Ruiz (6-4/6-4). Mientras que cayeron Pablo Cardona y Javi Garrido ante Adrián Marques y Marc Sintes (6-2/3-6/6-4); Antonio ‘Pincho’ Fernández y Pablo García ante Enrique Goenaga y Luis Hernández (6-2/6-2); y Teo Zapata y Mario del Castillo frente a José Rico y Emilio Sánchez (6-4/7-5).

