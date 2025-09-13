Paula Josemaría avanza a semifinales en París

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Paula Josemaría vuelve a unas semifinales del Premier Padel después de su pronta eliminación en el último torneo de Madrid. La moralejana y Ariana Sánchez se impusieron en cuartos del Alpine París Major a Carmen Goenaga y Beatriz Caldera por 2-6 y 4-6. Josemaría y Ari Sánchez buscarán la final del Major de París ante Marta Ortega y Tamara Icardo. La extremeña y la catalana tratan de recuperar el número uno en poder de Delfi Brea y Gemma Triay, también en semifinales.