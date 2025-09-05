HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Natalia Fischer, del Ecopilas, representará a España en el Mundial de Maratón

REDACCIÓN

badajoz.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El Campeonato del Mundo de Maratón BTT (XCM) contará mañana con la presencia de la ciclista del Extremadura-Ecopilas, Natalia Fischer avalada por su gran rendimiento como campeona nacional, líder de la Copa de España y subcampeona de Europa, entre otros. Fischer entró a formar parte de la convocatoria de la Federación Española de Ciclismo para esta prueba donde será la única representante élite fémina de la selección española que estará en Valais (Suiza), además de Luis Francisco Pérez y Pablo Rodríguez en hombres.

Un exigente trazado de 125 kilómetros con salida en Verbier y llegada en Grimentz con 5000 metros de desnivel positivo, con especial atención a la última ascensión por encima de los 2.500 metros de altitud donde los deportistas que hayan llegado hasta ese punto deberán cargar con su propia bicicleta antes de afrontar los últimos 10 kilómetros de bajada.

