Montes y Collado, en la Sandero Eco Cup

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El piloto placentino Paco Montes junto a su copiloto David Collado han confirmado su participación en la competición monomarca Sandero Eco Cup Spain, que en su vertiente de tierra tendrá su pistoletazo de salida hoy en el Rally Terra de Galicia, que se disputará en Carballo y A Coruña. La dupla ahora de Escudería Plasencia espera seguir su buen rumbo en su octava campaña participando en alguna de las disciplinas que forman parte del Campeonato de España de Rallyes de Tierra.