Montes y Collado, a resarcirse en Asturias

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Tras quedarse a tan solo un segundo de saborear las mieles de la victoria en el Rally Terra de Galicia, la dupla conformada por Paco Montes y David Collado acude este fin de semana a tierras asturianas para tomar parte en el Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo, que se celebra el viernes y el sábado. Será la segunda cita de la competición monomarca Dacia Sandero Eco Cup.