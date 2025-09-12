Miriam Casillas, en las Series Mundiales

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Miriam Casillas llega este domingo a las Series Mundiales de Karlovy Vary en 40ª posición del circuito internacional. La olímpica del Triatlón Ferrol buscará resarcirse del abandono obligado del Europeo en una prueba que se disputará en distancia olímpica de 1.500 metros de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera. La competición dará comienzo a las 10.00 horas de este domingo.