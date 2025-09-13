María Romero, en el Europeo Youth

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

María Romero defenderá este fin de semana los colores de la selección española en el Campeonato de Europa de Triatlón Youth que se disputará en Kitzbühel (Austria). La participación de la joven extremeña en una gran competición internacional, junto a la presencia de Miriam Casillas en las Series Mundiales de Karlovy Vary, refleja el momento dulce del triatlón regional.