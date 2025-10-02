Luis Rodríguez Ardila presenta su libro ‘Toda una vida’

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Luis Rodríguez Ardila presenta este viernes 3 de octubre su libro ‘Toda una vida’. El acto tendrá lugar en la sede de la Fundación CB de Badajoz a partir de las 19.00 horas. Luis Rodríguez Ardila recopila en esta autobiografía toda su dilatada trayectoria en el fútbol desde que dio sus primeros pasos en el barrio pacense de la Estación hasta dar el salto al fútbol profesional y convertirse en un prestigioso ojeador y secretario técnico de clubes como Alavés, Liverpool, Villarreal o Atlético de Madrid.