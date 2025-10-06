Josemaría vuelve a quedarse sin título
Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00
Las número 1 le han cogido la medida a Paula Josemaría y Ariana Sánchez y vuelven a dejarles sin título en el Rotterdam P1. Delfi ... Brea y Gemma Triay refuerzan su liderato del ránking mundial al conquistar un nuevo torneo, el sexto ante la extremeña y la catalana, que solo han podido superarlas en Bruselas en las siete finales que se han enfrentado. Paula Josemaría y Ari Sánchez vendieron cara su derrota en una final muy igualada resuelta por 6-2, 3-6 y 6-4.
