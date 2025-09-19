Gran inicio de Campillo en el Abierto de Francia

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Se le estaba resistiendo últimamente a Jorge Campillo firmar una tarjeta con credenciales para luchar por todo. Y en el Abierto de Francia por fin encontró su juego y pudo iniciar el torneo con buenas sensaciones, colocándose en las posiciones de cabeza. Este jueves, el golfista cacereño comenzó su concurso en el torneo galo del DP World Tour con un recorrido de 67 golpes, con cuatro por debajo del par del campo, sumando cinco birdies y únicamente un bogey, que cosechó en el hoyo once.