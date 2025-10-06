HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ATLETISMO

Fabiola Prieto, plata en altura en el Nacional

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

La atleta pacense Fabiola Prieto subió al podio en salto de altura para colgarse la plata en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub- ... 16. La joven del Atletismo Badajoz finalizó segunda en un final muy emocionante con un salto de 1,62 metros al segundo intento, el mismo registro que la aragonesa Noa Madrid también en la segunda tentativa pero con un nulo menos durante su progresión.

