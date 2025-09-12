El Coria se enfrentará al Toledo en octavos

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El CD Coria ya conoce a su próximo rival en la fase nacional de la Copa Federación. El conjunto celeste se enfrentará al Toledo en los octavos de la competición, a partido único en el estadio Salto del Caballo, el miércoles 17 de septiembre en horario aún por determinar. Los caurienses consiguieron el pase tras eliminar en la anterior fase al Jaraíz, en un partido que finalizó con empate a dos y que se decidió desde la tanda de penaltis a favor del equipo que dirige Rai Rosa, que anotó cuatro de sus cinco lanzamientos, por los dos aciertos de los veratos. El otro representante extremeño, el Moralo, cayó en su partido disputado en tierras riojanas ante el Varea (2-0).