HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Suben a cuatro los ingresados por fiebre del Nilo en el hospital de Don Benito

El Coria se enfrentará al Toledo en octavos

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

El CD Coria ya conoce a su próximo rival en la fase nacional de la Copa Federación. El conjunto celeste se enfrentará al Toledo en los octavos de la competición, a partido único en el estadio Salto del Caballo, el miércoles 17 de septiembre en horario aún por determinar. Los caurienses consiguieron el pase tras eliminar en la anterior fase al Jaraíz, en un partido que finalizó con empate a dos y que se decidió desde la tanda de penaltis a favor del equipo que dirige Rai Rosa, que anotó cuatro de sus cinco lanzamientos, por los dos aciertos de los veratos. El otro representante extremeño, el Moralo, cayó en su partido disputado en tierras riojanas ante el Varea (2-0).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve niños heridos al desplomarse una plataforma en una celebración de cumpleaños en Plasencia
  2. 2

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3 La Junta plantea clases telemáticas tras no poder garantizar el transporte escolar
  4. 4 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz
  5. 5

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz
  6. 6 Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas
  7. 7 La Guardia Civil de Cáceres refuerza la seguridad en zonas turísticas de la provincia con dos gendarmes franceses
  8. 8

    Corredor desvela que la planta origen del apagón en Badajoz falló en 2024 por un «experimento»
  9. 9 Un incendio corta la carretera de la Corte
  10. 10 El colegio Luis Vives de Badajoz recibe a los niños como si fueran exploradores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Coria se enfrentará al Toledo en octavos