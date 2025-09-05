Campillo, errático en el Amgen Irish Open

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

No empezaron bien las cosas para Jorge Campillo en su participación en el Amgen Irish Open. El golfista cacereño inició su concurso ayer firmando una tarjeta de 76 golpes, cuatro por encima del par del campo. Tuvo algunos destellos durante su recorrido, con tres birdies, pero le faltó consistencia en su juego, mostrándose muy errático durante la ronda acumulando hasta siete bogeys. De esta manera, el extremeño se queda descolgado en el fondo de la clasificación y deberá mejorar mucho para subir enteros.