HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GOLF

Campillo, errático en el Amgen Irish Open

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

No empezaron bien las cosas para Jorge Campillo en su participación en el Amgen Irish Open. El golfista cacereño inició su concurso ayer firmando una tarjeta de 76 golpes, cuatro por encima del par del campo. Tuvo algunos destellos durante su recorrido, con tres birdies, pero le faltó consistencia en su juego, mostrándose muy errático durante la ronda acumulando hasta siete bogeys. De esta manera, el extremeño se queda descolgado en el fondo de la clasificación y deberá mejorar mucho para subir enteros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda
  2. 2 La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real
  3. 3

    Dos refugiados ucranianos son trasladados de Badajoz a Mérida tras un conflicto en su centro de acogida
  4. 4 Un grafiti con acento extremeño sorprende en las calles de Bilbao
  5. 5

    Una extremeña cerca de la tragedia de Lisboa: «Vi revuelo de policías y bomberos y supe que algo grave había pasado»
  6. 6 Dos detenidos por el atropello en el barrio de San Lázaro en Mérida
  7. 7 Una conductora da positivo en drogas tras circular en sentido contrario por dos autovías extremeñas
  8. 8 Olivenza estrena un sistema de alquiler de viviendas que no superan el 15% del salario
  9. 9 Piden cárcel para un constructor por no pagar las obras de unas viviendas en Cáceres
  10. 10 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Campillo, errático en el Amgen Irish Open