El Cáceres se estrena en la Copa de España
Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00
El Cáceres Patrimonio de la Humanidad sube el telón de las competiciones oficiales hoy (20.00 horas) en la Copa de España. El equipo de Jacinto Carbajal recibe en el Multiusos al Spanish Basketball Academy en la primera jornada del torneo copero. El Cáceres llega a su primera cita seria del nuevo curso con un solo test de preparación disputado ante el Sporting de Portugal hace una semana y que se saldó con derrota 67-87.
