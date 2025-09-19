HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

COPA DE EXTREMADURA

Bosco y Sagrado se estrenan con victoria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

El Lithium Iberia Sagrado Corazón logra su primera victoria en la Copa de Extremadura al imponerse con claridad al Publicidad Hache Moraleja (93-62) en la segunda jornada del torneo. El equipo cacereño reaccionó tras un inicio titubeante y acabó dominando con solvencia, mientras que el conjunto moralejano encajó su segunda derrota consecutiva. El Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad se impuso con contundencia al CBA Spain por 60-100, logrando su primera victoria en la Copa de Extremadura. A pesar de un inicio parejo, donde ambos equipos mostraron altibajos en su ofensiva, los de Mérida supieron aprovechar las dificultades del CBA, que sufrió especialmente en su efectividad de tiro.

