Bosco y Sagrado se estrenan con victoria
Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00
El Lithium Iberia Sagrado Corazón logra su primera victoria en la Copa de Extremadura al imponerse con claridad al Publicidad Hache Moraleja (93-62) en la segunda jornada del torneo. El equipo cacereño reaccionó tras un inicio titubeante y acabó dominando con solvencia, mientras que el conjunto moralejano encajó su segunda derrota consecutiva. El Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad se impuso con contundencia al CBA Spain por 60-100, logrando su primera victoria en la Copa de Extremadura. A pesar de un inicio parejo, donde ambos equipos mostraron altibajos en su ofensiva, los de Mérida supieron aprovechar las dificultades del CBA, que sufrió especialmente en su efectividad de tiro.
