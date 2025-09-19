El GL Bolaños supera al Granja en Copa del Rey

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Grupo López Bolaños vencía 1-2 al Granja en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El equipo de Fuente del Maestre impuso su mayor categoría para eliminar al representante extremeño de la Tercera en esta primera ronda que se dirimía por proximidad geográfica. Por su parte en la Copa de la Reina, el Colegio San José recibía en primera ronda al Rivas madrileño al que goleó por 5-1. El conjunto cacereño se medirá en la siguiente eliminatoria al Ceuta, el martes 23 de septiembre de nuevo como local.