El GL Bolaños debuta en casa y el Jerez viaja a Toledo

Después del estreno diferente que tuvieron los dos equipos extremeños de Segunda B, encuadrados en el grupo 4, el pasado fin de semana, hoy ... vuelven a la competición. El Grupo López Bolaños juega en casa frente al Moral ciudadrealeño (17.00 horas) y el Jerez rinde visita al Cobisa toledano (18.30).

El conjunto de Fuente del Maestre se reencuentra con su volcada afición para intentar firmar otra gran temporada como la anterior. Y debutará como local tras haber ganado como visitante en la jornada inaugural en Bargas (1-2). Tendrá enfrente al equipo de Moral de Calatrava, que también venció goleando al Tres Cantos. Los preparados por Víctor Pecero llegan con el ánimo alto también por superar la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el paisano Granja (1-2) el pasado miércoles.

Mientras tanto, el cuadro de Jerez de los Caballeros, después de caer en su feudo en la primera jornada con el Torrejón (3-4), disputará su primer encuentro fuera de casa en el pabellón del Cobisa, que empató en su primer choque en la pista del Villalba. Los templarios dirigidos por Jesús 'Titi' quieren sumar sus primeros puntos para coger aire y no estancarse en la zona baja de la clasificación.