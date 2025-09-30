El CV Almendralejo gana la Copa Élite

R. H. Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El CV Almendralejo se impuso este sábado en la final de la Copa Élite de Extremadura. El conjunto de la capital de Tierra de Barros venció en el Colegio Licenciados Reunidos al Escuelas Cacereñas, en un partido que dominó con autoridad para finalizar con 3-0. El conjunto almendralejense iniciará la campaña en Superliga Masculina 2 el sábado 11 de octubre a las 18.00 horas, enfrentándose en el pabellón San Roque al Grupo Egido Pinto.