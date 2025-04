«O nos unimos más o desaparecemos. Punto»

VIRGINIA DRAKE y Álvaro Ybarra Zavala Texto | Foto Martes, 15 de noviembre 2022 | Actualizado 16/11/2022 08:48h. Comenta Compartir

¿Cómo será la Unión Europea dentro de veinte años? ¿Habrá apostado por la ampliación o por una mayor cohesión? ¿Tendremos una regulación común en política exterior, en materia bancaria y fiscal, o de inmigración y defensa? Hablamos de todo ello con Jorge Dezcallar de Mazarredo, diplomático y escritor, gran conocedor de los entresijos de nuestra política exterior y autor del libro de geopolítica Abrazar el mundo. Hacia dónde vamos (editorial La Esfera de los Libros).

- ¿Tenemos mayor conciencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea (UE)?

- Absolutamente. Europa se creó para impedir guerras, sobre todo entre Francia y Alemania. Pero ha demostrado que es eficaz: recientemente con la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania.

- ¿Nos unimos porque estamos más inseguros?

- Sin duda. La invasión de Ucrania ha demostrado la tremenda vulnerabilidad de Europa y que las crisis globales no se pueden afrontar con soluciones locales.

- ¿La UE apostará por una mayor ampliación o por una mejor integración y cohesión de los países miembros?

- El Reino Unido, durante los años que estuvo dentro, jugó fuerte a favor de la expansión... y Alemania también. Inglaterra nunca quiso tener una Europa fuerte y apostaba por la ampliación porque cuantos más países seamos, más difícil es la cohesión si funcionamos por la regla de la unanimidad. Ahora estamos teniendo problemas con Hungría y Polonia, y ojalá no los tengamos también con Italia.

- Tras el triunfo de Giorgia Meloni, ¿Italia podría plantearse la salida de la UE?

- Espero que no [ríe]. Italia ha tenido tantísimos primeros ministros que no estoy seguro de que Meloni vaya a durar mucho.

- ¿El brexit puede ser contagioso?

- No, no. A Inglaterra le está costando muy caro y la prueba es las dificultades enormes que tiene: una inflación de dos dígitos; el plan de ayudas de 50.000 millones que ha derrumbado la libra…

- ¿Cree que podría volver a la UE?

- No, no; no creo que vuelva y, si lo intentara, no estoy seguro de que todos quisiéramos aceptarla. Además, Inglaterra nunca quiso participar ni en la unión monetaria ni en Schengen ni en los proyectos de integración. A pesar de la relación con Estados Unidos, de la que presume, el Reino Unido se ha quedado solo en mitad del Atlántico… y ahí hace mucho frío. Y ahí va a seguir.

«Europa es un gigante económico y un enano político. Tendríamos que crear una fuerza nuclear para ser creíbles»

- Hay países en lista de espera, como Macedonia, Albania, Montenegro...

- Son países que antes de integrarse tendrán que resolver los serios problemas que tienen, entre otros, con Serbia. Dentro de veinte años es muy probable que hayan entrado, aunque quizá no en el círculo íntimo de aquellos que forman parte del euro y del espacio Schengen. En el futuro habrá unos países más integrados que otros.

- ¿Turquía formará parte de la UE?

- A medio plazo no tiene perspectivas de entrar, ni Francia ni Alemania la quieren dentro.

- ¿Cómo augura el final de la guerra con Ucrania?

- Hay tres opciones: que Rusia gane, que pierda o que se empantane la cosa. Si gana, será una Rusia prepotente que creará problemas en los territorios donde haya minorías rusófonas; pienso en Letonia, Estonia, Georgia… Pero, si pierde, una Rusia vencida y humillada será una fuerza muy peligrosa para Europa. Y si la guerra dura mucho tiempo el desgaste será grande y nos afectará a todos.

- Susto o miedo.

- No hay más posibilidades y ninguna es buena. Rusia está en guerra con Ucrania, pero nosotros estamos en guerra energética con Rusia, una guerra que puede continuar indefinidamente o durante muchos años.

- ¿El final de Putin apuntaría a la mejor de las situaciones?

- No lo sé, porque los rusos nunca han conocido la democracia y están acostumbrados a líderes fuertes. Creo que Rusia va a seguir aislada, salvo que haya un cambio de 180 grados, algo poco previsible.

- Francia es el único país de la UE que tiene cabezas nucleares. En los próximos años, ¿Europa aumentará su capacidad nuclear?

- Europa es un gigante económico y un enano político al carecer de una política exterior y de defensa común. Si un día Europa apuesta por crear una fuerza militar, deberá tener armamento nuclear para ser creíble.

- ¿Aumentará Europa su presupuesto de defensa por unanimidad?

- No lo sé, pero hay un dato claro: Europa se gasta en defensa 250.000 millones de euros al año, mientras que Rusia se gasta 65.000 millones. Con todo, Rusia no nos toma en serio porque estamos divididos en nuestra política exterior, en nuestra política de defensa y no tenemos una fuerza nuclear común.

«Necesitamos emigrantes. Pero ninguna sociedad del bienestar pervive con fronteras abiertas»

- La pertenencia a la OTAN de la mayor parte de los países europeos ¿nos relaja a la hora de crear esa unidad de defensa a la que se refiere?

- Claro. Ahora que hemos visto las orejas al lobo, nos hemos dado cuenta de que lo único que nos da seguridad es la OTAN, porque en ella están Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Y ahí sí hay bombas nucleares.

- Alemania ha duplicado su presupuesto de defensa, ¿el resto lo hará también?

- No tienen más remedio y así lo reclamó Estados Unidos en su día. En España, por ejemplo, el PSOE ha tenido que llegar a un acuerdo con Unidas Podemos, que en principio se oponía a aumentarlo. Ningún país puede estar beneficiándose de los fondos de cohesión y ayudas de todo tipo y luego no participar en la defensa común. Hay que estar a las duras y a las maduras, no se puede ir de gorra por el mundo.

- ¿Europa renunciará a la unanimidad en sus decisiones?

- Es importante tener la mayor homogeneidad y comunidad de valores posibles; pero, si mantenemos la regla de la unanimidad, seremos rehenes de Hungría o de quien sea. Europa tendrá que establecer mecanismos de mayorías cualificadas o de abstención constructiva para lograr avanzar.

- Dibuja una unidad complicada.

- Pues o nos unimos más y somos capaces de defender en el mundo nuestras ideas, nuestros intereses económicos y políticos con fuerza y con una sola voz, e incluso con una proyección militar si hace falta, o desapareceremos como actores relevantes. El centro económico del mundo se desplaza hacia el Pacífico, donde está el 65 por ciento de la población mundial y el 62 por ciento del PIB mundial. Europa se puede quedar fuera de juego. Otro dato preocupante: en el año 2050, ningún país europeo estará entre las siete economías más grandes del mundo: ninguno. Conclusión: o nos unimos mucho más o desaparecemos. Punto.

- ¿Europa marcará una política común sobre inmigración?

- Sin duda, la inmigración va a aumentar. Europa envejece. El 9 por ciento de la población europea ya tiene más de 75 años y en el año 50 será el 19 por ciento. Necesitamos emigrantes que rejuvenezcan nuestras sociedades, que trabajen y paguen nuestras pensiones… Pero ninguna sociedad de bienestar puede pervivir con fronteras abiertas: inmigración sí, pero controlada. La política común de inmigración es necesaria.

- Para concluir, ¿Europa dentro de veinte años ocupará un lugar estratégico en la política mundial?

- Soy optimista. Europa es como una bicicleta, no puede estar parada porque se cae: avanza a pequeños pasos y a grandes saltos; pero tiene una inteligencia que le permitió dominar el mundo 500 años. Estoy convencido de que tomará las medidas adecuadas porque, si no, desapareceremos por el desagüe de la historia. Como somos inteligentes, eso no ocurrirá.

