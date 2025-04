«Será más importante tener chips que miles de soldados»

JOSÉ ANTONIO GUERRERO y Álvaro Ybarra Zavala Texto | Fotos Martes, 15 de noviembre 2022 | Actualizado 16/11/2022 09:02h. Comenta Compartir

Solana encaja como un guante en las hechuras de hombre de Estado y hoy su magisterio sienta cátedra entre los altos ejecutivos que acuden a las clases que imparte en Esade, donde preside EsadeGeo. También ocupa la presidencia del patronato del Museo del Prado, lo que lo conecta con su pasado como ministro de Cultura con Felipe González. Fue portavoz del Gobierno, ministro de Educación, y de Asuntos Exteriores antes de dar su gran salto internacional y tratar a líderes como Putin o Biden. «Yo no hubiera aceptado ser presidente de Estados Unidos a su edad. Se necesita más energía, es muy duro viajar».

- Hace 20 años, el 11-S alteró toda la seguridad mundial. ¿Qué efectos tendrá la guerra de Ucrania dentro de dos décadas?

- Estados Unidos no se curó de la herida del 11-S. La reacción de 'a por ellos' fue comprensible, pero trajo muchos problemas después. Hoy hemos pasado por una pandemia, estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático y una crisis energética, y tenemos una guerra en Europa que no creíamos que íbamos a tener porque Putin se niega a que Ucrania sea un país libre. Por lo tanto, habrá muchas consecuencias políticas y económicas que veremos dentro de 20 años.

- En esas consecuencias… ¿ve a China liderando el mundo?

- China seguirá siendo una potencia muy importante. Lo que no sé es lo que le pasará a Estados Unidos, la otra gran potencia. China será una gran potencia tecnológica y en 20 años lo que va a cambiar es la tecnología. El mundo será tecnológicamente muy distinto al de hoy. Vamos a ver cómo gestionamos la inteligencia artificial, la computación cuántica, el cambio climático y a ver quién va a producir los chips del futuro.

- ¿Habrá más riesgos?

- El mundo va a cambiar, espero que para bien. Pero habrá más riesgos y habrá que estar preparado para que las tensiones internas dentro de los países, y entre los países, no nos lleven a una situación catastrófica. Yo no lo viviré.

«No sé si Ucrania estará dentro de la OTAN en 20 años, es tanto tiempo que no tengo ni idea de si la OTAN existirá»

- ¿Quién ganará las guerras dentro de 20 años, quien tenga más armas nucleares, más recursos energéticos, mejores relaciones internacionales…?

- Tener miles de soldados y tanques ya no significa ser poderoso. Ser poderoso es tener la capacidad de imponer tus principios a otros. Eso es el poder y se hará por otros mecanismos. Tenemos que trabajar ya para que dentro de veinte años el mundo sea mejor y hacer un esfuerzo para que la globalización siga su curso y vaya a más. Y para eso necesitamos instituciones internacionales potentes, respetables y respetadas. Pero hoy esas instituciones están fallando.

- ¿Se refiere a la ONU? Su papel está desdibujado, su secretario general clama en el desierto...

- Sí, se está desdibujado porque los países potentes, los del Consejo de Seguridad, y algunos que no están ahí pero tienen fuerza, no están reconociendo las Naciones Unidas. Rusia está vetando todo lo que pasa sobre la guerra... y China casi.

- ¿No exigiría ello una reflexión sobre un cambio en la estructura de la ONU o en el Consejo de Seguridad?

- Eso está en la mesa de trabajo de los líderes internacionales desde hace mucho tiempo. Hay que revisar el sistema de Naciones Unidas. Pero ese sistema tiene en su seno el veto de los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial… Y no tiene sentido una organización mundial sin ellos. Por eso, las grandes potencias tienen que recuperar la confianza y el deseo de trabajar juntas para enfrentar desafíos como los del cambio climático con más fuerza.

- Habla de falta de confianza entre las grandes potencias, ¿dónde está la diplomacia?

R. La relación personal no puede fallar… Hablar es imprescindible. Hay que recuperar la relación humana y ganarse la confianza del otro.

- Ha citado antes el cambio climático. Igual no hace falta esperar 20 años para prever que habrá sequías, hambrunas, migraciones, tensiones entre los países… o sea, brasas para encender conflictos.

- Para un conflicto o para una solución porque no podemos ir a peor.

- Ucrania, o lo que quede de ella, ¿estará en la OTAN dentro de dos décadas años?

- No lo sé. Es tanto tiempo que no tengo ni idea de si la OTAN existirá.

«En el futuro habrá fronteras, pero probablemente no habrá vallas ni muros»

- ¿Qué papel tendrá la UE en un mundo cada vez más polarizado?

- Va a ser una Unión Europea con más países de los que tenemos.

- ¿Con Turquía?

- Hoy no lo veo, pero quién sabe. Me gustaría que no estuviera muy lejos de la Unión Europea. Pero sí habrá otros miembros que están hoy en la lista de espera (Ucrania, Moldavia, Albania…) y que habrán hecho las tareas para entrar. Espero que la UE prosiga el camino de la integración que ha mantenido hasta ahora.

- ¿Y en esa integración abrirá la UE las puertas a Rusia?

- Depende mucho de cómo evolucione Rusia.

- ¿Tendrá la UE su propio ejército?

- Es que, cuando hablamos de ejército, se suele hablar de armas y soldados. Pero hoy el ejército no es necesariamente mucha gente. El ejército europeo pueden ser plataformas tecnológicamente muy sofisticadas, drones…

- Estaba pensando en un ejército tradicional…

- Ucrania está peleando con Rusia con un ejército pequeñito. Será más importante tener chips que soldados. Puede haber un ejército tecnológico europeo. Y eso no tiene por qué enfadar a nadie desde el punto y hora en que la UE no quiere la guerra.

- Las ciberguerras requieren profesionales muy preparados tecnológicamente… El CNI busca informáticos en España y no los encuentra porque están en el sector privado, que paga mejor que el Ejército.

- Eso no solo pasa en España. Pero sí, necesitamos informáticos con vocación militar.

- ¿Vamos hacia un mundo más seguro?

- Está hablando a una persona mayor que no estará aquí dentro de 20 años y yo le estoy hablando de mis nietos. No quiero perder la esperanza y creo que mis nietos tendrán la inteligencia de no pelearse.

- Muy optimista lo veo.

- El ser humano debe ser optimista. ¿Por qué voy a ser pesimista?

- Quizá porque hace dos décadas tuvimos un 11-S y dijimos 'nunca más' y ahora tenemos una guerra en Europa…

- El 11-S no se ha repetido. Y sabemos muy bien las razones de esta guerra y también que con unos líderes un poco más inteligentes no se hubiera producido esta guerra.

- Y, con la perspectiva de los años, ¿cuándo se rompió la baraja? En los noventa, con Gorbachov, la UE, Rusia y Estados Unidos lograron cierta estabilidad…

- Pero no duró mucho. Fue un tiempo corto. Y a mí me gustaría que volviéramos a tener tiempos más largos de estabilidad. Y se puede. Las últimas palabras que diré son: «Es posible, es deseable y es necesario». Hay que seguir. Hay muchos que ni quieren ni queremos ir a la catástrofe.

- Biden tiene 80 años, lo conoce bien…

- Mucho, mucho. Yo no hubiera aceptado ser presidente de Estados Unidos a su edad. No le estoy criticando. Pero se necesita más energía, es muy duro viajar… Hay mucha videoconferencia, pero hay que hablar cara a cara con la gente.

- ¿Van a cambiar las fronteras, habrá muros?

- No lo creo. La frontera es una raya. Habrá fronteras, sin duda, pero muy probablemente no habrá vallas ni muros.

