«Se está difuminando la línea entre lo físico y lo digital»

Yaiza Rubio (León, 1987) es una de las grandes expertas en ciberseguridad del mundo. Fue la primera mujer española en participar en DefCON y BlackHat, dos de las citas más importantes del sector, que se celebran en Las Vegas. Aunque en un principio estudió periodismo. Pero la vida cambia deprisa. Tal vez por eso ella habla tan rápido (y piensa más rápido aún). Hace unos meses la nombraron Chief Metaverse Officer en Telefónica, un cargo que antes no existía, porque su territorio es tan nuevo que todavía está por inventar. Un lujo para una mente inquieta.

- ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

- Tenemos que remontarnos a la evolución de nuestra interacción con las máquinas. Empezamos a través de tarjetas perforadas, con las que éramos capaces de mandar instrucciones a un ordenador. Luego vinieron las interfaces de línea de comandos: tecleabas unas líneas de código, se ejecutaban y lo veías en el ordenador. Luego vinieron las interfaces gráficas, que hay millones. Y luego las vocales… Y ahora nos encontramos en 2022, donde las experiencias empiezan a ser más inmersivas. Hemos pasado de los unos y los ceros a unas experiencias virtuales similares a la vida real. Y hacia ahí vamos.

- Sin la pandemia, ¿estaríamos hablando del metaverso o seguiría siendo un sueño?

- Todo se ha acelerado. Antes, en prepandemia, sí que se diferenciaba bien qué acciones hacías en un mundo físico y cuáles en un mundo virtual, pero lo que está pasando ahora es precisamente que las conexiones que tenemos con la gente son digitales, y se está empezando a difuminar esa línea entre qué es lo físico y qué es lo digital. Y no tiene sentido ya hablar de esa distinción cuando estamos hablando de experiencias inmersivas.

- Ahora sí: ¿cómo definimos esta tecnología?

- Para considerar que una aplicación está dentro del concepto de metaverso, tiene que cumplir tres requisitos. Primero: cuando el usuario entra en ese mundo lo tiene que hacer en primera persona. Segundo: tiene que poder interactuar con objetos. Y tercero: la persistencia. Cuando alguien sale de ese mundo, de alguna manera tiene que dejar reflejado qué has hecho tú durante ese momento. En eso consiste.

- Los promotores de los metaversos están proponiendo, también, la creación de una economía digital, en la que existe la propiedad privada y exclusiva con los NFT (Tokens no fungibles) y un medio de pago que son las criptomonedas.

- La visión que tenemos es que vamos hacia ahí, vamos hacia un mundo tokenizado. Los usuarios serán recompensados con tokens cuando hagan ciertas acciones. Ellos tendrán un 'wallet' donde van acumulando esos tokens, que al final sirven para comprar bienes y servicios. Y aquí hay un componente muy importante que son los 'exchanges'. A día de hoy el Banco Central Europeo te dice que la tasa de cambio del euro frente a la moneda que sea es esta. ¿Pero aquí quién impone qué vale un bitcoin? Nadie. Es el mercado el que dice qué vale un bitcoin. Por eso los 'exchanges' son importantes.

- Entonces, el metaverso es revolución económica, ¿no?

- Totalmente. Y una revolución legal. Tenemos que garantizar que la propiedad real de los activos digitales que se van a vender es de la persona que dice ser la propietaria. Y por eso en Telefónica lo que estamos haciendo es trabajar con el Colegio de Registradores, para darle garantías jurídicas a todo este mundo.

- ¿En qué nos va a cambiar la vida todo esto?

- Las tecnologías de realidad extendida ya están en nuestro día a día. Y se están transformando muchos sectores. Antes de la pandemia era muy difícil que alguien se conectara a un evento online, siempre quería ir presencial. Ahora se van a quedar siempre, siempre habrá una experiencia online de un evento físico. Y la medicina también se está transformando. A través de las tecnologías de realidad extendida los médicos pueden interactuar con ciertas partes del cuerpo humano para hacer intervenciones un poco más seguras. Por poner dos ejemplos.

- Es difícil no pensar en el metaverso que imaginó Spielberg en 'Ready Player One', que era algo distópico: en un mundo que se hundía en la miseria, la población vivía encerrada en lo digital…

- Uno de los retos que tienen las tecnologías de realidad extendida es que todavía no se sabe muy bien cuál es su impacto a nivel de salud. Porque puede haber una ciberadicción, se pueden generar ciertas adicciones en este mundo, pero es algo que todavía no conocemos muy bien… Yo no creo que empecemos a interactuar solo en un mundo inmersivo. Yo creo que siempre tendremos nuestra conexión con las personas de forma física, y a la vez nos relacionaremos de forma virtual.

- La llegada del metaverso a nivel masivo, ¿es inminente?

- A día de hoy hay bastantes barreras. Barreras a nivel de las gafas, por ejemplo. ¿Cuánta gente tiene unas Oculus Quest? Muy poca. Pero yo creo que a medida que ese hardware se vaya haciendo más pequeño el metaverso se extenderá. Todavía estamos en una fase muy incipiente... Y luego de la parte de Web 3.

- ¿Qué es la Web 3?

- La Web 3 es la verdadera revolución de internet, un espacio en el que las empresas centralizadas no van a tener tanto poder sobre los usuarios. Venimos de una época en que hacíamos las cosas sin consentimiento de los usuarios, que tratábamos datos de carácter personal sin que ellos fueran conscientes. Y hacíamos negocio con ellos sin que los usuarios ganaran absolutamente nada. Este modelo es al revés. Es el usuario el que va a estar en el centro y va a ser el que realmente gane en esta siguiente versión de internet. No las grandes compañías.

- ¿En qué sentido?

- Hasta ahora estábamos con las aplicaciones centralizadas. ¿Y qué hace una aplicación centralizada para ser rentable? Primero la lanzas, y lo que quieres es cuantos más usuarios se sumen mejor. Pero es una plataforma centralizada, gobernada evidentemente por una empresa. Y si en un momento dado esa empresa considera que para hacer más beneficios tiene que vender los datos de los clientes, lo va a hacer. Y si considera que tiene que subir las tarifas por las transacciones de lo que ocurra a su plataforma lo va a hacer. En cambio, si te vas a una plataforma descentralizada, hay un consenso por detrás, un consenso que concierne a todos los actores que aportan a esa cadena. Y nadie puede decidir qué hacer unilateralmente. Si hay un consenso para que los ingresos de los creadores sea X, esa va a ser la norma.

- Esto cambiaría por completo el mercado de la música, entre otros.

- Es que ya hay empresas dedicadas al mundo de la música que están estudiando cómo transformar su modelo de negocio, porque ven que tiene los días contados. Se están aliando precisamente con empresas que son cadenas de bloques precisamente.

- Parece también que haya una intención de intentar enmendar ciertos errores que ha tenido internet desde su nacimiento, ¿no?

- Sí... Yo creo que en esta fase cada empresa tiene sus intereses. Y a mí me cuesta creer que empresas que siempre han sido centralizadas vayan a crear mundos virtuales descentralizados. El tema ahora es cómo van a trabajar ellos esa interoperabilidad. Que cuando estás hablando, del metaverso, de mundos descentralizados, la interoperabilidad viene de facto: es una condición necesaria.

- ¿Y cuándo será mayoritaria la Web 3?

- Hay aplicaciones que se están lanzando ya. Si bien es cierto que no las está usando mucha gente, porque hay una barrera a nivel de usabilidad muy grande. En eso es en lo que hay que trabajar. En romper las barreras para que esto lo pueda usar todo el mundo.

