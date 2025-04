«En 20 años quizá veamos empresas que capturan asteroides para extraer sus metales»

Rocío Mendoza y Óscar Chamorro Texto | Foto Martes, 15 de noviembre 2022 | Actualizado 16/11/2022 20:30h. Comenta Compartir

Pedro Duque (Madrid, 1963) es la voz española más autorizada para hablar del espacio y su exploración. Para nuestro único astronauta, la carrera espacial respondea a algo más que al afán humano de resolver las preguntas más existenciales, de entender su lugar en el universo. También, gracias a ella, se avanza en ciencia, tecnología y, por ende, en prosperidad social. Aunque 20 años es un suspiro para hablar del universo, este ingeniero, profesor, empresario y exministro, habla de los hitos que veremos en las próximas dos décadas sin dudar de que pronto se darán nuevos pasos que harán historia.

- El telescopio James Webb ha firmado el último hito de la exploración del universo. ¿Cómo vivió este acontecimiento?

- Como el enorme logro para la ciencia que es. Ha merecido la pena el enorme esfuerzo de muchísima gente para aportar un nuevo aparato que, al proporcionar una precisión más alta, servirá para afinar en muchísimos conceptos de la ciencia. Es posible que entre este telescopio y el nuevo acelerador de partículas se encuentre pronto alguna verdad de la Física que se nos ha escapado hasta ahora.

- ¿En qué área apuesta a que se dará el próximo?

- Hay dos líneas importantes de investigación en marcha que componen toda una serie de misiones a los grandes planetas del sistema solar, para estudiar si sus satélites reúnen condiciones para la vida o incluso la vida misma. De momento, se estudian las condiciones de aterrizaje en estas lunas. La otra línea de trabajo de la NASA es la búsqueda más sistemática de planetas con estas condiciones en otras estrellas.

- ¿Cómo es su ensoñación del hallazgo de vida extraterrestre?

- Ahora que sabemos que hay miles de millones de planetas parece imposible que no haya uno igual al nuestro. Pero antes de poder llegar a otras estrellas, si encontramos formas de vida cerca, o bien en Marte o en los satélites de Júpiter, por muy sencilla que sea seguro que aprenderíamos tanto de ella que haríamos grandes avances en la nuestra. Encontraríamos soluciones a problemas que ahora nos parecen imposibles, sabríamos más de cómo funciona la Biología y sus límites. En Fisiología o Medicina, por ejemplo, podríamos aprender a crear organismos sintéticos.

- Antes de llegar a las lunas de Júpiter, ¿cómo nos marcará regresar a la nuestra esta década?

- Me parece muy trascendental que se vuelva a explorar más allá de la órbita terrestre. Ya veremos cuándo se consigue poner una base allí, pero desde luego las inversiones y el trabajo intenso de los ingenieros de EE UU y Europa (Japón y Canadá en menor medida) están ahí. En principio, este es el paso que se da hoy para poner a prueba los sistemas y obtener las habilidades necesarias para viajar a Marte mañana.

- ¿Cuándo lo veremos?

- No es algo que se mida en tiempo, sino en número de horas de trabajo. Se podría tardar 100 años o no ocurrir nunca. Lo que hay que ver es en qué momento se empieza a hacer una inversión real para tener un número suficiente de ingenieros, técnicos y científicos trabajando en un plan. A partir de esto podremos calcular cuánto se tardará, pero de momento no se conoce.

- ¿Por qué es importante llegar a Marte?

- Porque se hacen descubrimientos científicos, alrededor de los cuales surgen empresas y estas a su vez crean puestos de trabajo. Además, los productos que provienen de la investigación y la innovación tienen un precio mucho más alto; también los sueldos son más altos en las empresas donde se fabrican. Quien apuesta por la innovación obtiene riqueza. Las sociedades que pusieron el dinero en la carrera espacial son las que hoy pueden pagar sus pensiones.

- ¿Cuál es el mayor reto de la exploración del espacio exterior?

- Los sistemas de mantenimiento de la vida allí y la obtención de combustible para poder volver. Eso es lo más inmediato. Pero la investigación espacial tendrá que ir encaminada a sobrevivir como especie al sol. Quizá en 2.000 millones de años ya no sea posible mantener la vida en la Tierra porque nuestra estrella se apaga. Nuestras opciones serán la extinción o ir a otras estrellas.

- Proyectemos a menos tiempo, digamos 20 años. ¿Qué veremos?

- Es poco pero, por ejemplo, tendremos acceso a internet en cualquier sitio del mundo, para todos, a cualquier hora y en cualquier lugar. ¡Hasta en la montaña más alta! La gente no puede vivir ya sin estar ubicada en todo momento y la tecnología espacial de satélites resolverá esto a escala global en las próximas dos décadas. También habrá una cierta cantidad de gente que se pueda permitir unas vacaciones en una estación espacial. Por último, veremos si es rentable establecer una base en la Luna, por la actividad minera que se pueda desarrollar allí, y ver si encuentran todos esos metales raros que se necesitan para los avances tecnológicos.

- Esa posibilidad es real. ¿El sector privado está movilizado?

- Esto está de momento en manos de la inversión pública, al menos en los primeros pasos. Pero sé que hay gente mirándolo mucho. Hay empresas que, con pequeñas inversiones, hablan ya de capturar asteroides para extraer de él estos metales. Quizás en 20 años habremos visto cómo alguien ha capturado un asteroide metálico.

- ¿Tienen en mente esta meta empresas como SpaceX de Musk?

- Por supuesto que está en su interés la posibilidad de explotar estos recursos. De todas maneras, hay que recordar que estas empresas (SpaceX, Orbital, Blue Origin) son fruto de la inversión pública. Conozco y admiro a quienes están al frente. La NASA hizo un cambio hace años para incentivar su creación con dinero público y con el tiempo se ha visto refrendada la defensa de estos emprendedores de que una inversión pública bien dirigida crea más beneficio económico para el país.

- El turismo espacial forma parte de estos negocios. ¿Encaja este lujo en estos tiempos?

- En esto hay algo más allá del capricho lujoso y es bastante sencillo de entender. Estamos intentando que toda esa gente enormemente rica dé a través de estos viajes una gran parte de su dinero a las empresas de estos ingenieros, que seguirán investigando y creando empleo.

- Ese es el modelo estadounidense, ¿cuál es la situación en España?

- No hemos hecho el cambio a tiempo para poder utilizar la inversión pública en la generación de una economía del espacio. Espero que pronto lo hagamos porque es necesario. En Europa se está produciendo ya ese cambio de mentalidad.

- ¿Qué secuelas dejará la guerra de Ucrania en la carrera espacial?

- Se han puesto en peligro todos los proyectos de colaboración, pero como se hizo en la Guerra Fría, hay que mantener una mínima línea de comunicación. Pero lo que está pasando es realmente duro. Vamos a tener que cortar la colaboración en la misión a Marte y ahora se busca otro socio, con lo que habrá retrasos y sobre todo sobrecostes.

- ¿Ayuda la exploración espacial con problemas como el cambio climático?

- Se contribuye mucho contra el cambio climático, especialmente en la medición. Nada escapa a la visión de un satélite: se ve dónde se están produciendo los daños, quiénes los causan y cómo. Por otro lado, hubo proyectos como los de poner paneles solares gigantescos en el espacio para obtener esa energía y enviarla a la Tierra de alguna manera. Es un proyecto muy caro pero estamos cada vez más cerca de que se vuelva a plantear.

