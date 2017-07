Villanueva vive sus fiestas en sesión continua Aspecto ayer de la plaza de España, abarrotada durante la feria de día y con la actuación de Fórmula V. :: f. h. La feria de día volvió a romper todas las previsiones y desde el mediodía hasta bien entrada la tarde abarrotó la plaza de España Fórmula V, Triboo Pop y DJ Ochentero pusieron la música en la plaza y animaron a los presentes FRAN HORRILLO Domingo, 23 julio 2017, 10:11

Se presentó como novedad hace cinco años dentro del programa de las fiestas patronales de Santiago y Santa Ana. Pero un lustro ha bastado para que la feria de día se haya convertido en uno de los reclamos preferidos de las fiestas de 'Santiaguito' en Villanueva de la Serena.

Una cita con la diversión, con la amistad y con la música, que ayer volvió a abarrotar la plaza de España villanovense, confirmando que desde hace unos años los villanovenses y los miles de visitantes que acoge la ciudad ya no sólo viven sus fiestas por la noche, sino también por el día.

Este céntrico espacio, coronado con un entoldado y unos difusores de agua muy agradecidos para combatir las altas temperaturas del mes de julio, fue al mediodía y hasta bien entrada la tarde un auténtico hervidero de gente. Además, la intensa actividad de la plaza se vio complementada con una pista deslizante que se colocó en la calle Ramón y Cajal y que sirvió para aportar el toque lúdico a los más pequeños.

Sin duda alguna, los bares de la plaza de España hicieron su 'agosto' particular y se vieron desbordados por la ingente cantidad de público que se lanzó a vivir la fiesta en la zona centro.

La tarde estuvo amenizada con canciones de siempre del popular grupo Formula V. Este dio el relevo al grupo de versiones Triboo Pop, mientras que Dj Andrés Ochentero, galardonado como mejor dj de los 80 en nuestro país, fue el encargado de poner el punto y final a la feria en la plaza que, no obstante, trasladó el ambiente festivo hasta el recinto ferial.

Y es que al filo de la medianoche, Juan Magán ofreció un concierto gratuito en la zona del botellón, que atrajo a miles de personas, en lo que supuso otro de los platos fuertes de estas fiestas patronales, que ofreció conciertos para todos los públicos y, además, a coste cero para el público.

Un recinto, por cierto, que contó este año con siete nuevas atracciones feriales y en donde se hizo patente la ausencia del carrusel de ponis. Una ausencia que llega tras la aprobación en mayo por parte del pleno del Proyecto 'Villanueva comprometida con el bienestar animal' y, por el medio del cual, el Ayuntamiento y la protectora local Anima firmaron una declaración de principios.

Entre los principios recogidos en este proyecto, se contemplaba el compromiso del Ayuntamiento de Villanueva de «promover la no utilización de animales en atracciones de feria, favoreciendo otras alternativas de ocio». En este sentido, el alcalde villanovense, Miguel Ángel Gallardo, explicó que al feriante de los ponis se le ofreció la posibilidad de que pudiera hacer una serie de recorridos por la feria con sus animales, evitando así su uso en el carrusel, sin embargo este rehusó esta alternativa.

Por cierto, que Gallardo también quiso aclarar que dentro de este proyecto de 'Villanueva comprometida con el bienestar animal' no se recogía nada referente a los espectáculos taurinos. Y es que en las redes sociales se han vertido algunas críticas por la celebración hoy domingo de una novillada, a partir de las 19.30 horas, en la plaza de toros portátil. En concreto, Cayetano Delgado, Carlos Domínguez, Alfonso Ortiz y Manuel Martín lidiarán novillos de la ganadería de Villalba de los Llanos.

Sobre el espectáculo taurino, Gallardo lo dejó claro: «La firma de este protocolo con Anima en ningún caso significaba el que no hubiera toros. No soy amante de los toros pero lo respeto. Porque es un arte, porque forma parte de la economía de nuestra provincia, porque además representa parte de la cultura de este país y a quien le guste los toros que vaya, y a quien no le guste que no vaya. Igual que a mí me pasa con el fútbol. El toro nace para criarse en la dehesa y morir en la plaza, igual que el cerdo se cría en las granjas y luego muere y nos los comemos una vez que se curan las paletas».