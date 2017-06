Villanueva vive su fiesta del deporte premiando a los mejores Los finalistas en todas las categorías antes de arrancar la gala. :: fran h. Paco Robles y Raquel Aparicio fueron designados mejores deportistas del año FRAN HORRILLO Domingo, 18 junio 2017, 10:05

Villanueva de la Serena vivió en la noche del viernes su gran fiesta del deporte. Y es que con trece años a sus espaldas, la Gala del Deporte se ha consolidado como uno de las citas deportivas más importantes del año, con la que se busca reconocer el trabajo realizado por clubes, asociaciones y deportistas individuales a lo largo de toda la temporada.

Eso sí, todos los deportistas dejaron a un lado las zapatillas, los maillots, los bañadores, las botas o aparcaron la bicicleta y acudieron con sus mejores galas a la piscina municipal, donde el humor del monologuista Juan Pedro Cotano se fue intercalando con la emoción de ir conociendo a los ganadores en cada una de las categorías. Una gala, por cierto, que contó con una campeona como madrina, como la nadadora villanovense, Estela González.

PREMIOS GALA 2017 uMejores deportistas Paco Robles y Raquel Aparicio. uMejores deportista base David Dávila y Marta Cuevas . uMejor técnico M. Sanlúcar. uMejor equipo CF Villanovense. uMejores deportista discapacitado A. J. Márquez y Medhi Raiss. uEvento Carrera Santa Cruz.

En la categoría de mejor deportista masculino el ciclista Francisco Robles se llevó el gato al agua ante Ángel Pajuelo y Fernando Porras. Su reciente campeonato de Extremadura tuvo premio doble. Por lo que respecta a la mejor deportista femenina, el premio recayó en Raquel Aparicio, que si en 2016 destacó en triatlón, en 2017 lo hizo en ciclismo. Aquí las finalistas fueron Sofía Melchor y Carla Arce Pereira.

El golf tuvo su reconocimiento con el premio recibido por David Dávila, como mejor proyección deportista base masculino. Su campeonato de Extremadura pesó en el galardón, imponiéndose a otros grandes como Carlos Muñoz y Santano Pino de la Asunción. En cuanto a la mejor deportista base femenina, la tenista Marta Cuevas, también campeona regional, se impuso Andrea Vallejo y Alejandra Espínola.

En la categoría de mejor deportista discapacitado, este año el Ayuntamiento e Inclusives decidieron conceder dos premios: a Antonio Jesús Márquez, que sobresale en tenis de mesa, y al atleta Mehdi Raiss.

En cuanto a la categoría de mejor entrenador, Manolo Sanlúcar, se llevaba el premio tras su gran temporada al frente del Villanovense por delante de José Antonio Borrasca y Agustín Carmona. El técnico gaditano, que el jueves anunciaba que no seguía en el Villanovense, no pudo recoger el premio y en su lugar lo hizo su amigo Pepe Cuevas, que también esta semana se desvinculaba del club serón, tras varios años como director deportiva. La gran temporada del Villanovense no pasó desapercibida y llevó a que el club serón se llevara el premio de mejor equipo, que recogió su presidente, José María Tapia. El equipo cadete femenino del Club Villanovense Voleibol y Cefo femenino fueron los otros finalistas.

En cuanto al mejor evento deportivo, la XXI Vuelta Ciclista Santa Cruz se llevó el premio ante el Circuito Nacional de Tenis Marca y el partido La Cruz Villanovense-Real Madrid de juveniles.

Por último, en esta gala el Ayuntamiento decidió conceder tres menciones especiales: una a Jesús Blanco, presidente de la Federación Extremeña de Baloncesto; otra al IES Puerta de la Serena, que desde el principio apostó por el ciclo TAFAD de actividades físicas, y al capitán del Villanovense, Ángel Pajuelo, que reconoció que para él era un orgullo pasear el nombre de Villanueva de la Serena por toda España.