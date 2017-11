'Villanueva corre' lleva 14 atletas a la maratón de Nueva York Expedición de 'Villanueva corre' que estará en Nueva York. :: f. h. Se inscribieron hace un año y el dorsal les ha costado a cada uno algo más de 500 euros FRAN HORRILLO Viernes, 3 noviembre 2017, 07:51

Participar en el Maratón de Nueva York es el sueño de todo corredor de fondo. Y para una ciudad del tamaño de Villanueva de la Serena tener un corredor allí, como sucedió en 2007, es algo importante. Pero colocar en línea de salida a catorce corredores y corredoras como va a suceder en la edición de 2017 es todo un hito que, seguro, tardará décadas en repetirse.

El Club 'Villanueva corre... y mucho' eleva así su espíritu participativo al más alto nivel, siempre entre los clubes con mayor número de participantes en las carreras de Extremadura por lo cual ha recibido numerosísimos reconocimientos. Obtuvo el puesto número 32 entre los clubes del mundo que fueron a la maratón de Valencia de 2013 y fue el 16º de más de 2.000 clubes, por el número de corredores que aportó, el pasado mes de febrero a la maratón de Sevilla.

El próximo 5 de noviembre, esas avenidas, esos edificios, esos monumentos de Nueva York que hemos visto en cientos de películas verán pasar a los corredores villanovenses, que llevan preparando la cita desde hace cuatro años y que tuvieron que inscribirse con un año de antelación, costándoles a cada uno el dorsal algo más de 500 euros.

Así, por las calles de la Gran Manzana, entre los 60.000 participantes, correrá Anabel Barrero, que en abril debutó en los 42 kilómetros del maratón y que llega en una gran forma. También estarán allí las veteranas Montse Martínez, con un pundonor a prueba de bombas, y Mayte Mejías, irreductible a pesar de todos los contratiempos que le han surgido durante la larga preparación.

Elena Ramos aporta juventud. Villanovense residente en Alemania a la que no le queda otra que entrenar en solitario con lo que ello supone de dureza. También correrá su padre, el gran Dionisio Ramos, el más internacional de los corredores del club. No hay capital europea cuya maratón no haya disputado y esta es su 2º maratón de Nueva York. Álvaro Viñegla, el veterano del grupo y premio a su trayectoria deportiva en la Gala del Deporte Villanovense 2016, acude tras salir de una lesión y con pocos kilómetros, pero con la ilusión de un niño.

Martín Muñoz, Juan Luis Diestro, José A. Álvarez y Basilio Rodríguez serán los corredores más rápidos allí. José Antonio Muñoz, Pepe para todos, demuestra día tras día que nada es imposible, luchando un año contra las lesiones, ha preparado la cita en tiempo récord.

Rafael Ramos se ha incorporado a esto de correr no hace más que dos años y con varias maratones ya en sus piernas. También irá Miguel González, el hombre que siempre parece ir despacio pero al que no consigues dar caza. Y cierra la representación villanovense Luis Miguel Domínguez que se lesionó a solo tres semanas de la gran carrera teniendo que reducir al mínimo sus entrenamientos pero ya recuperado va pleno de confianza

Como se explica desde el club «no ha sido fácil llegar hasta aquí». Ha requerido un sinfín de preparativos y una larga preparación que tendrán su premio hoy jueves cuando parte la expedición hacia Estados Unidos y sobre todo el día 5 en el que a partir de las 10.00 (16.00 horas española) todo Nueva York se enterará de que existe una ciudad en España llamada Villanueva de la Serena.