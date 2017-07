Un vecino salva la vida a una cigüeña que cayó tras un golpe de calor Juan, junto a varios vecinos, junto a la cigüeña que cayó en la calle San Francisco / F.H. El animal cayó a plomo en la acera de la calle San Francisco FRAN HORRILLO Jueves, 13 julio 2017, 20:44

Las altas temperaturas que azotan hoy Extremadura, han hecho mella con dureza en Villanueva de la Serena, en donde una cigüeña blanca y un vecino villanovense, Juan, han protagonizado una historia que ha acabado, afortunadamente, con final feliz.

Ha sido en torno a las once y cuarto de la mañana, con un sol reinante ya bastante pegadizo, cuando la cigüeña blanca cayó a plomo en la acera de la calle San Francisco. En esta céntrica vía villanovense, Juan Sánchez Díaz regenta una tienda de reparación de calzado y de copia de llaves, y tras ser testigo de excepción de esa inusual estampa animal en pleno corazón urbano decidió pasar a la acción.

"Escuché un golpe grande en la puerta de mi tienda y salí a la calle. Y allí vi a la pobre cigüeña que estaba como muerta, espatarrada, que no se podía poner en pie y con los ojos cerrados", apunta. Como intuye Juan, la cigüeña iba volando a su nido, situado o en el Hospital Santa Justa o en alguna de las torres de las iglesias, pero por un golpe de calor cayó, golpeándose primero en un toldo y luego en un balcón, por lo que se amortiguó su caída.

Al comprobar que la cigüeña no reaccionaba y estaba muy caliente, su hijo decidió ir a por un cubo de agua fresca, y con ella empezaron a reanimar al animal en medio de la acera. "La metía el pico en el cubo, pero no quería. Así que he decidido abrirle yo el pico y le he ido dando agua con mi mano. Poco a poco ha empezado a tragar y se ha ido recuperando", apunta Juan.

Ante la atenta mirada de los viandantes que pasaban por allí, la cigüeña ha vuelto a la vida de la mano de Juan y en prácticamente un cuarto de hora estaba casi recuperada. Ha sido entonces, cuando la Policía Local de Villanueva la ha recogido y posteriormente se la ha entregado a la asociación AMUS, que se ha venido hasta Villanueva para custodiarla y completar su recuperación.

Juan reconoce que decidió actuar así ya que se lo dictó el corazón. De hecho, recuerda que no es la primera vez que salva la vida a un animal. Un invierno, su bulldog francés cayó a la piscina de su campo, que tenía el agua sucia, y aunque no se le veía muy bien intuyó por el movimiento del agua y por la ausencia de su fiel amigo que el que estaba en la piscina era su perro. Éste no dudó en rescatarle, eso sí inconsciente. Pero tras varios golpes en el pecho, logró devolver también a la vida al animal.

En ambos casos, le quedó marcada la mirada que le brindaron estos animales: "Tanto mi perro como la cigüeña se me han quedado mirando de la misma manera. Fijamente, como agradeciendo lo que había hecho por ellos. De hecho, la cigüeña cuando estaba ya casi recuperada no ha hecho ningún atisbo de querer escapar ni huir, y ha estado a mi lado, confiando plenamente en mi".