La temporada de riego paraliza la obra de la carretera de Guadalupe Tramo de la carretera junto a la loseta del canal. :: fran h. La CHG impide que se actúe en estos momentos en torno a la loseta del canal FRAN HORRILLO Martes, 1 agosto 2017, 08:40

A principios del pasado mes de febrero se adjudicó a la empresa extremeña Balpia (Baltasar de Tapia) la obra de desdoblamiento de la carretera de Guadalupe en Villanueva de la Serena, en su primer tramo de unos 600 metros. Una actuación que a día de hoy sigue paralizada debido al periodo de riego en el que nos encontramos.

Así lo ha confirmado el alcalde villanovense, Miguel Ángel Gallardo, que ha señalado que recientemente se puso en contacto con el Director General de Infraestructuras de la Junta de Extremadura, para trasladarle su preocupación por el no inicio de las obras.

Como le han señalado al primer edil, hay un problema con la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que impide que la obra se desarrolle al ritmo deseado. «Al parecer, ya que la actuación afecta a la losa del canal, que está justo al lado de la calzada, y estamos en plena temporada de riego, no permiten tocar nada en torno al canal», ha explicado.

No obstante, el primer edil ha precisado que la obra tiene otros puntos en los que actuar y en ese sentido, la han pedido paciencia: «Después de interesarme por el asunto, me han mostrado tranquilidad y certidumbre y me han asegurado que una vez que arranquen las obras tendrán un ritmo adecuado para terminar en tiempo y forma».

El alcalde precisa que «los tiempos se han iniciado, pues la obra está adjudicada, se ha firmado el acta de replanteo y el mes y medio que ha estado parada, es mes y medio que ha perdido la empresa».

Cabe recordar que la actuación tendrá un plazo de ejecución de 18 meses. La obra se adjudicó a Balpia por un importe de 2.061.283 euros más IVA, con dos años de garantía.

Cabe recordar que la salida de Villanueva de la Serena hacia el norte se materializa a través de la carretera Ex-351. En la actualidad esta carretera cuenta con una calzada, que soporta a diario una gran cantidad de tráfico que, unido al gran número de industrias que se asientan en sus márgenes, hacen de este tramo de carretera una zona peligrosa.

Con esta actuación se habilitarán cuatro carriles en la calzada. Además, se incluyen vías de servicio, acerados y carril bici, jardineras, iluminación y mobiliario urbano.