Los restos de cuatro víctimas del franquismo serán enterrados el 3 marzo en Villanueva de la Serena Se trata de los cuerpos que fueron exhumados en 2016 de una fosa común del camposanto local E. P. Martes, 20 febrero 2018, 10:42

La Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena (Afamevva) celebrará el próximo 3 de marzo un acto para enterrar los restos de cuatro personas exhumadas, a petición de las familias en julio del 2016, de un trozo pequeño de la fosa clandestina del franquismo en el cementerio de la localidad.

Según el informe arqueológico y antropológico de los técnicos que los exhumaron, hecho público en Villanueva de la Serena un año después de la exhumación en junio del 2017, se trata de cuatro varones de entre 25 y 35 años todos ellos con marcas de proyectiles en el cráneo y en el cuerpo, un hecho que constata, ha afirmado, que fueron «verdad» los crímenes del franquismo que la asociación denuncia hace años.

En nota de prensa, esta asociación ha informado de que para conseguir saber la identidad de los mismos se les ha extraído unas muestras, que están depositadas en un laboratorio, con el fin de poderles identificar genéticamente y contrastar los resultados con algunas de las familias que han manifestado que tienen familiares con ese perfil en la fosa de Villanueva, por lo que buscan financiación para los citados trabajos de ADN.

Además, ha señalado que en este país «no hay garantías de no repetición de estos crímenes puesto que, a la ciudadanía se le ha ocultado esta parte de la historia», por lo que la asociación celebrará una serie de actos para que los habitantes de Villanueva en particular y de Extremadura en general sepan que «se cometieron crímenes de lesa humanidad que no han prescrito».

Así, los actos del sábado, 3 de marzo, comenzarán a las 9,30 horas en la Casa de la Cultura de Villanueva de la Serena con la extracción de muestras de ADN a las familias que tienen familiares en la fosa y a los hijos de las personas asesinadas por el franquismo en la citada localidad.

A continuación, a las 11,30 horas, tendrá lugar un cortejo fúnebre desde la antigua cárcel hasta la Plaza de España, y a partir de allí los asistentes se desplazarán en coches particulares hasta el cementerio.

Para finalizar los actos, a las 12,30 horas se celebrará un acto cívico y entierro en el cementerio municipal, y a las 14,30 horas tendrá lugar una comida de fraternidad en el restaurante Casablanca de Villanueva de la Serena.