Premio a nivel regional para la Carrera de la Mujer Última edición de la carrera de la mujer en Villanueva. :: h. p. Este evento deportivo se celebra desde hace once años y en la última edición congregó a más de 3.000 féminas REDACCIÓN Viernes, 20 octubre 2017, 07:58

La Carrera de la Mujer de Villanueva de la Serena, que en su última edición reunió a más de 3.000 féminas de toda la comarca, ha sido galardonada como mejor evento deportivo en los III Premios 'Mujer, Deporte y Empresa', convocados por el Imex (Instituto de la Mujer de Extremadura) y la Fundación Jóvenes y Deporte.

La directora general de Deportes, Conchi Bellorín, la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Elisa Barrientos, y la directora general de Empresa y Competitividad, Ana María Vega, fueron las encargadas de comunicar la relación de galardonados con estos premios, vinculados al Congreso 'Mujer, Deporte y Empresa', y a través de los cuales se ha querido destacar la importancia de esta cita, en la que Villanueva fue pionera a nivel regional y que ha mantenido con los años.

Bellorín destacó que entre las premiadas se encuentran mujeres y entidades que han contribuido de forma decisiva a la visibilidad de las deportistas femeninas.

Entre las premiadas se encuentran referentes como la selección española femenina de hockey sobre patines, que recibirá el premio al mejor equipo, con éxitos recientes como el título de Campeonas del Mundo; la periodista Leticia Antúnez, como mejor comunicadora, por su trayectoria en Canal Extremadura; el Club Baloncesto Al-Qázeres, como mejor entidad, o la atleta Ruth Beitia, que recibe el premio de la categoría de mejor deportista por su compromiso por la igualdad, tras anunciar su retirada de las pistas tras una exitosa carrera deportiva.

La futbolista extremeña Carmen Menayo recibirá el premio como mejor deportista promesa, tras proclamarse este año campeona de la Liga Española con el Atlético de Madrid y de Europa con la Selección Sub-19, mientras que la Carrera de la Mujer de Villanueva de la Serena, con más de 3.000 participantes cada año, y la firma portuguesa Delta Cafés, son los triunfadores en las categorías de mejor evento deportivo de mujer y mejor empresa por su compromiso por la igualdad, respectivamente.

Las categorías que se estrenaban en esta edición, han inaugurado su palmarés con Laura Baena, fundadora del 'Club de Malasmadres' en el apartado de mejor emprendedora, y la árbitra extremeña internacional de baloncesto, Esperanza Mendoza, en el de mejor árbitra o entrenadora.

Visibilidad a la igualdad

Una carrera que, como destacó el alcalde Miguel Ángel Gallardo, «tiene un valor muy importante, no solo en lo deportivo sino por lo que representa y el significado que tiene, que no es otro que dar visibilidad a la igualdad». Y es que, como recuerda el primer edil, desde hace once años, la carrera se ha venido realizando de una forma ininterrumpida, «pese a los vaivenes políticos que haya habido, lo que muestra el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad y con la mujer, un compromiso que también apoya la Junta de Extremadura».

En la última edición, celebrada el pasado 12 de marzo, las mujeres que se congregaron en torno a esta cita corrieron por una doble causa: contra la violencia de género y contra el bulling en el ámbito escolar.