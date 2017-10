Una policía local de Villanueva desfila en la Gran Manzana Cristina –en primer término– portando la bandera de España en el desfile por la Quinta Avenida Cristina Moya portó la bandera de España por la Quinta Avenida por el Día de la Hispanidad REDACCIÓN Domingo, 22 octubre 2017, 09:54

«Siempre tuve claro cuál era mi sueño. Quizás las películas hayan tenido la culpa, pero toda la vida me recuerdo queriendo conocer Nueva York».

Pues bien, el sueño de Cristina Moya Álvarez, una policía local de Villanueva de la Serena se ha cumplido a los 36 años y días después aún sigue en una nube.

Y es que además de conocer la ciudad más poblada de los Estados Unidos, Cristina tuvo el honor de desfilar por las calles de la Gran Manzana, vestida con el traje de su Policía Local de Villanueva de la Serena y representando a España, como única extremeña de la expedición.

Desde hace nueve años, Cristina es policía local en la localidad villanovense y fue a través de un compañero cuando conoció la existencia de la International Pólice Association (IPA), una asociación de policías a nivel internacional, implantada en los seis continentes y cuya delegación en España cuenta con unos 15.000 socios.

Indagando un poco pudo averiguar que desde hacía ocho años, organizaban un viaje a Nueva York para socios, haciéndolo coincidir con la celebración del Día de La Hispanidad allí y con el objetivo de participar en el desfile que se realiza ese día a lo largo de la Quinta Avenida. Un acto para celebrar la unión de todas las naciones hispanas, con representación de todas ellas en dicho desfile, y encabezado por España.

La policía local villanovense con los compañero de la Gran Central Terminal de Nueva York

«Se me pusieron los ojos como platos cuando lo vi, pues si ya viajar a New York era un sueño, cuánto más si podía formar parte de la representación española y además vestida con el uniforme de 'bonito' de mi trabajo, que para mí es muy importante, ya que me gusta muchísimo lo que hago», asegura.

El caso es que lo fue dejando, y no fue hasta este año cuando decidió liarse la manta a la cabeza y empezó a mover los hilos para hacer realidad su anhelo. Fue en febrero pasado cuando se hizo socia de IPA en la delegación de Extremadura y posteriormente reservó su viaje: «Ya no había marcha atrás y octubre parecía que no llegaba nunca».

Única extremeña

Finalmente confirmaron a esta policía villanovense como una de los 55 integrantes de la expedición española, formada por compañeros de éste y otros cuerpos, así como familiares, que son los que pusieron rumbo a Estados Unidos. Además, Cristina fue la única extremeña: «Como de Extremadura no se decidía nadie, al final me tocó ir sola representando a mis paisanos».

El viaje duró una semana, ya que su visita no era sólo para el desfile. Del 4 al 10 de octubre Cristina pudo disfrutar para ver mil cosas y patearse bien las calles de la ciudad, incluyendo visitas policiales como al One Police Plaza, sede del Departamento de Policía de Nueva York, y a la Academia de Policía.

Cristina Moya, en el coche policial del departamento de Nueva York

Además, tuvieron oportunidad de relacionarse con compañeros de allí, «los cuales he de decir que nos trataron y nos acogieron especialmente bien». En este aspecto, la policía local villanovense valora el respeto que se tiene en el país estadounidense a las autoridades policiales: «Nos hemos quedado con un fantástico sabor de boca, una grata sensación al comprobar el respeto y el cariño que le tiene la gente, no sólo a la policía de allí, sino incluso a nosotros, que ese día pudimos recorrer las calles a nuestro aire, uniformados, tras el desfile». Un desfile que tuvo lugar el 8 de octubre, y durante el cual Cristina no cabía en el uniforme, portando la bandera de su país por la Quinta Avenida.

En definitiva, una experiencia irrepetible y que siempre recordará: «No pararía de hablar durante horas de lo que ha sido este viaje, y la gente tan maravillosa que he conocido, empezando por los compañeros de viaje, entre miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzainas y Policía Municipal... ya que Mossos no había».

En este sentido, quiere agradecer el apoyo de los compañeros yankees que estuvieron con ellos en todo momento, como el sargento Pérez, el detective Joe, o Marcel, un policía retirado y socio de IPA que fue desde California para estar con la expedición española. «Realmente habríamos necesitado otra semana más por allí para no volver con esta sensación de quiero más con la que regresamos. Estoy tremendamente agradecida por haber tenido esta oportunidad en mi vida y muy feliz por haber sido capaz de convertir en un hecho lo que hasta ahora sólo era un sueño. Mi sueño».