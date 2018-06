El Partido Popular de Villanueva critica la «falta de ética» de la concejala de Urbanismo Rosa Chamizo. :: hoy Critican que elabore proyectos como aparejador y éstos los supervisen técnicos que están bajo su mando F. H. Viernes, 29 junio 2018, 08:29

El portavoz del Partido Popular de Villanueva de la Serena, Manuel Lozano, compareció ayer para denunciar la actitud «inmoral y falta de ética» de la concejala de Urbanismo, Rosa Chamizo, que tiene una liberación parcial en el Ayuntamiento y, por otro lado, «está firmando proyectos profesionales como aparejadora en la localidad». Unos proyectos, como especifica Lozano, cuyas licencias de obras «deben firmar los técnicos y trabajadores que están bajo su mandato en la Concejalía».

El edil popular considera que «aunque no sea del todo ilegal el que compatibilice su profesión particular con el cargo público a tiempo parcial, por el que cobra 1.400 euros, entendemos que no es ético que esté desarrollando esos proyectos en Villanueva y no, por ejemplo, en otras localidades». Unos proyectos, como precisa, «que elabora la concejala y que supervisan técnicos que dependen de ella pero que, en estos casos, en caso de licencia municipal firma el alcalde, que es cómplice».

Dimisión de Gallardo

Por otro lado, el PP también ha anunciado que solicitará la dimisión del alcalde, Miguel Ángel Gallardo, desde el mismo momento en que «se siente en el banquillo de un juzgado ante la querella interpuesta por un concejal del PP de Calamonte» por un supuesto delito de calumnias por acusar a un exalto cargo del SES de filtrar datos sobre la vacunación de su hija.