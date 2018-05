Está operativo el nuevo depósito auxiliar de agua de Villanueva Nuevo depósito de agua, en 'v', junto al actual. :: a. v. FRAN HORRILLO Martes, 15 mayo 2018, 08:08

Desde hace unas semanas está operativo el nuevo depósito de agua auxiliar y alternativo al existente en el 'Cerro de la Horca, ejecutado con una inversión de 719.989 euros por la empresa Aquanex, que gestiona el servicio municipal de agua. Era muy necesario, ya que cada determinado tiempo es necesario vaciar el depósito actual para proceder a su limpieza, pero al no tener otro para ese periodo de transición, había que cortar el suministro, por lo que no se hacía con la periodicidad debida. Ahora los cortes de agua no serán necesarios para las tareas de mantenimiento.

Por esta razón se optó por la construcción de otro de menor capacidad, de 1.800 metros cúbicos, para evitar que ante cualquier emergencia la población se quede sin agua. Se ha levantado al lado del otro depósito, que cuenta con un solo vaso con capacidad de 7.500 metros cúbicos.

El alcalde, Miguel Ángel Gallardo, y el director general de Aquanex, José Luis Billón, llevaron a cabo ayer la inauguración de esta obra, con la que, además, se incrementa así la capacidad de almacenamiento de agua, lo que aumenta la garantía de suministro en caso de emergencias.

Estas actuaciones se hacen gracias al esfuerzo colectivo de los 12.415 abonados, que se materializa en el recibo del agua que emite Aquanex. Y es que desde 2017 aparece una cuota de inversiones en los recibos, que para el año 2017 fue de 0,41 céntimos al mes y de 2018 a 2033, es de 0,83 céntimos. En concreto, supuso 4,92 euros anuales por vivienda en el 2017, y será de 9,96 euros anuales por vivienda, desde este año al 2033. Se trata de una aportación a unas inversiones que permitirán mejorar también la red de abastecimiento, que data de los años 50 y 70.