Mujeres y psicofármacos para cerrar el mes de la salud en Villanueva

Una de cada cuatro mujeres ha consumido psicofármacos en algún momento de su vida, un consumo que se duplica en la mujer con respecto a los hombres y que ha llevado, desde 2015 a 2017, a atender en las urgencias hospitalarias el mismo número de personas por abuso de psicofármacos que por ingesta de alcohol. Estos datos los aportó el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en la jornada sobre 'Mujeres y psicofármacos' celebrada el pasado miércoles y que abarrotó la sala de La Jabonera. Una actividad con la que se puso el colofón al mes de la salud organizado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena en abril.

Vergeles fue más allá y advirtió de que no se trata de un problema menor y que el rol que tiene la mujer en la sociedad la lleva a situaciones de sufrimiento. «La solución no está en medicar si no en tratar, porque el problema se está medicalizando cuando lo que hay que diseñar son estrategias que den soluciones para afrontar el sufrimiento». Es por ello, por lo que propuso alternativas como crear grupos de trabajo que ayuden a fomentar las habilidades sociales, a afrontar determinados problemas como el divorcio, la pérdida de trabajo.

El consejero recordó que en Extremadura, son diez los centros sanitarios que atienden esta problemática, con voluntarios profesionales.

La conferencia inaugural de la jornada fue impartida por la profesora Nuria Romos, que dio visualización al consumo y autoconsumo de los psicofármacos. Luego se ofreció un enfoque médico de la farmacología al paciente a cargo de Enrique Gavilán Moral, doctor en Medicina. La tercera ponencia versó sobre la medicalización de la vida cotidiana a cargo de la farmacéutica Olga Ortiz. Y la última trató del rol de la mujer como factor de riesgo, a cargo de Elisa Barrientos, directora del IMEX.

Por la tarde se formó un grupo de terapia para mejorar la ansiedad, el estado de ánimo y el insomnio.