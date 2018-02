«Las horas de laboratorio son insuficientes» En la imagen de la izquierda, Francisco Javier Fernández con sus profesoras de Biología. A la derecha, en el laboratorio del instituto San José. :: r. a. Francisco Javier Fernández, alumno del IES San José de Villanueva, de 17 años, se proclamó ganador de la fase autonómica de la Olimpiada de Biología FRAN HORRILLO VILLANUEVA DE LA SERENA. Domingo, 11 febrero 2018, 11:38

Fueron 88 alumnos extremeños de 28 centros educativos de la región los que tomaron parte la semana pasada en la fase autonómica de la Olimpiada de Biología. Un evento que, en su decimotercera edición, volvió a celebrarse en el instituto Puerta de la Serena de Villanueva de la Serena. Y precisamente en su ciudad es donde se coronó como ganador el alumno villanovense Francisco Javier Fernández Prieto. Él y las estudiantes cacereñas Laura Ventura y Mercedes Núñez serán los encargados de representar a la región en la fase nacional, que se celebrará en abril en Badajoz.

Francisco Javier tiene 17 años y estudia 2° de Bachillerato de Ciencias en el IES San José.

-¿Qué le llevó a participar en la Olimpiada de Biología?

LAS CLAVES «No pensé que quedaría entre los tres primeros. Fui a pasar un buen día con mis compañeros» «Cualquier carrera relacionada con la Biología es buena para enfocar mi futuro laboral» «Eliminaría ciertas asignaturas que no son muy prácticas en la vida diaria»

-Desde siempre la Biología ha sido mi asignatura favorita y me ha llamado mucho la atención, así que la oportunidad de poder hacer alguna actividad relacionada con ella me parecía muy interesante. Por eso decidí participar.

-¿Dedicó mucho tiempo a prepararse las pruebas?

-No. De hecho prácticamente no me preparé nada, solo repasé algunos exámenes de otras ediciones anteriores para saber más o menos qué cosas nos podrían preguntar.

-De las pruebas que les hicieron ¿cuál le pareció la más difícil?

-La más complicada para mí fue la prueba teórica, puesto que nos preguntaron cosas pertenecientes a todo el temario de Biología de 1° de Bachillerato y parte de lo que hemos estudiado este año. Es un temario muy amplio.

-¿Qué le atrae realmente de esta asignatura? ¿Hay algún campo concreto que le guste especialmente?

-La Biología me encanta y las ramas que más me llaman la atención son las enfocadas al trabajo en los laboratorios, como la genética, la biotecnología y la bioquímica. Sin embargo, la botánica y la zoología también me parecen muy interesantes.

-¿Saca buenas notas en Biología?

-La verdad es que sí. Me gusta todo lo que estudiamos y eso me invita a estudiarla con más ganas.

-¿Cree que la asignatura pendiente de los alumnos extremeños sigue siendo las pocas horas de laboratorio que se imparten durante la semana?

-Desde mi punto de vista las horas de laboratorio que tenemos son insuficientes. Se les podría dar más uso y podríamos hacer muchas más prácticas que no solo nos iban a ayudar a aprender más sobre la asignatura, sino que además ayudarían a que mucha más gente se interesase por ella.

-¿Le ha inculcado algún profesor en particular el interés por esta asignatura?

-No creo que la persona que me haya inculcado el interés por la asignatura haya sido un profesor o profesora en concreto. No obstante, si es cierto que tengo que agradecer a todas mis profesoras de Biología, que siempre han conseguido captar mi interés y aumentarlo por saber más cosas.

-¿Se esperaba quedar entre los tres primeros?

-Sinceramente no. Nos habían advertido que era muy difícil ganar porque iba a participar mucha gente y además no me había preparado especialmente. Mi intención era únicamente participar y pasar un buen día con mis compañeros.

-¿Cómo afronta la próxima cita nacional en Badajoz? ¿Se ve con opciones para el asalto a la cita internacional?

-Creo que va a ser algo muy difícil debido a la gran competitividad que pienso que va a haber. Pero, a pesar de ello, voy a intentar hacerlo lo mejor posible.

-¿Le gustaría enfocar su futuro laboral con algo relacionado con la Biología?

-Sí, desde que era pequeño quería estudiar Ciencias del Mar, pero ahora cualquiera de las carreras relacionadas con Biología me parece una buena opción para enfocar mi futuro laboral.

-Creo que no es el único reconocimiento académico que ha recibido en los últimos años ¿no es así?

-Cierto. El año pasado fui uno de los 20 alumnos premiados con el premio Espiga de Oro que era un reconocimiento a los mejores expedientes de la ESO de Extremadura.

-¿Con qué aficiones o deportes compatibiliza el estudio?

-Me encanta leer y es algo que hago siempre que puedo. Además me gusta mucho la música. Empecé a estudiar música en el Conservatorio Profesional de Don Benito hasta hace dos años. Toco la flauta travesera y el saxofón y de forma autodidacta el piano. No dedico mucho tiempo al deporte más allá del que practicamos en el instituto.

Falta de interés

-¿Cómo ve en líneas generales a su generación en cuanto a formación?

-Creo que hay mucha gente que está muy bien preparada y que se esfuerza bastante. Sin embargo existe un alto porcentaje de alumnos que se caracterizan por su falta de interés. Es difícil encontrar un término medio.

-¿Echa algo en falta del sistema educativo?

-Nuestro sistema educativo tiene muchas deficiencias. Un sistema en el que los alumnos y los padres tienen más autoridad que los profesores deja mucho que desear. Un sistema educativo que está sometido a constantes cambios debido a los diferentes gobiernos no aporta estabilidad. Se debería motivar a los alumnos en aquello en lo que sobresalen encauzándolos en lo que realmente les gusta, sin olvidar una educación general. Eliminaría ciertas asignaturas que no son muy prácticas en la vida diaria e introduciría otras nuevas más acordes con la época actual.