Gallardo: «Exigiré con contundencia que la obra del hospital se inicie este año» Entrada a consultas externas del actual hospital. :: f. h. El primer edil avisa que no le contentará otra cosa que el ver iniciada la obra FRAN HORRILLO Jueves, 11 enero 2018, 08:10

El alcalde villanovense, Miguel Ángel Gallardo, lo tiene claro. En el presente año 2018 el gobierno de Villanueva de la Serena exigirá con contundencia a la Junta de Extremadura el inicio de las obras del nuevo hospital. De hecho, el primer edil avisa que no le contentará otra cosa que el ver iniciada la obra.

«No me voy a contentar con otra cosa que no sea el inicio de las obras del nuevo hospital este año. Y en ese sentido vamos a reivindicar el inicio de las obras del nuevo hospital. Porque entendemos que afecta a la vida de la gente, porque es una reivindicación justa y porque no podemos estar más tiempo sin hospital, tras la parálisis al que estuvo sometido el proyecto en la anterior legislatura», afirma Gallardo.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre el nuevo hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena recibió un impulso tras una década de gestiones y promesas incumplidas. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó sacar a concurso la actualización del proyecto del centro sanitario. El contrato tenía un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de 1.150.000 euros. También incluía el estudio de seguridad y salud, la dirección de obras y la dirección de ejecución de las instalaciones, telecomunicaciones, helipuerto y urbanización.

Por su parte, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el pasado día 22 el anuncio de la resolución de expropiación forzosa por el Proyecto de Interés Regional (PIR) para la construcción del nuevo Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.

En este sentido, el primer edil villanovense apunta: «Se siguen dando pasos definitorios para que el hospital comarcal sea una realidad. Pero el 2018 va a ser un año de exigencia clara al gobierno de Guillermo Fernández Vara en la construcción del nuevo hospital. Este gobierno fue contundente con el gobierno de Monago, cuando intentó quitarnos parte del futuro y seguiremos siendo contundentes y claros con una reivindicación esencial para la vida de la gente, como es el derecho a una sanidad pública y de calidad. Y eso debe visibilizarse en el nuevo hospital Don Benito-Villanueva».