«El Felipe Trigo es un sello de garantía de calidad para cualquier lector»

Sin esperarlo, justo dos días después de cumplir 50 años, el periodista asturiano Juan Carlos Vázquez García, que desde niño reside en León, recibía una de las noticias más agradables que todo escritor anhela. Su obra 'El nombre de los barcos' se proclamaba vencedora del premio de novela Felipe Trigo, convocado por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y dotado con 20.000 euros.

Vázquez se licenció en Periodismo por la Universidad del País Vasco y durante 15 años trabajó en la redacción de Diario de León. No obstante, desde hace 10 años forma parte del equipo de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés.

El año pasado quedó finalista del premio Nostromo de literatura marítima, que convocan el Museo Marítimo de Barcelona y la Editorial Juventud. Ha sido su único bagaje, en cuanto a premios literarios se refiere, hasta que el viernes pasado se cruzó en su camino el Felipe Trigo, con el que abre su palmarés.

-¿Desde cuándo cultiva la afición de escribir?

–Escribo desde que tengo memoria. Las redacciones era lo que mejor se me daba en el colegio y eso me llevó a ser periodista. Como periodista escribía a diario, y eso por muy malo que seas te acaba dando oficio, aunque la redacción de los géneros periodísticos es muy distinta a la de una novela.

-¿Cómo concibió la novela 'El nombre de los barcos' y qué intrahistoria hay detrás?

- Calculo que hace unos diez años que me puse ante el primer folio en blanco que acabó materializándose en esta novela, aunque es cierto que en este tiempo la historia ha cambiado de rumbo en numerosas ocasiones. Lo que tenía claro desde el principio es que quería escribir una historia sobre el mar, una novela que oliera a sal, a puerto y a sentina de barco. El argumento casi era una disculpa.

-¿Por qué optó por presentarlo al Premio Felipe Trigo? ¿Había oído hablar de este galardón?

–Claro que había oído hablar del Felipe Trigo. Que yo sepa me han precedido dos leonesas antes en el honor de recibirlo. En las primeras ediciones lo ganó Elena Santiago, y hace unos pocos años se lo llevó mi amiga y colega Noemí Sabugal con ‘Al acecho’, una novela excelente. Lo que había oído de este premio es que es totalmente independiente y limpio, y eso es algo que ahora puedo corroborar.

-Y del escritor que da nombre al premio, Felipe Trigo, ¿había leído algo o tenía alguna referencia?

–De Felipe Trigo tan sólo conocía lo que de él estudié en mi ya lejano Bachillerato, pero no había leído nada suyo, lo reconozco. Ahora me siento obligado a hacerlo y para empezar ya he encargado un ejemplar de ‘Jarrapellejos’

-Una vez que ha pasado una semana, ¿es consciente del logro que ha conseguido?

- Lo cierto es que no han parado de llamarme amigos, parientes, compañeros, amigos de mis padres, todo el mundo. Me han entrevistado de periódicos y emisoras de Asturias, de León, de Extremadura. Estoy un poco abrumado, la verdad…

-No sabía cuándo se fallaba, así que a priori parece que tenía pocas esperanzas en alzarse con el premio ¿no?

–Es como cuando compras un décimo de Lotería de Navidad: sueñas con que te puede tocar, aunque sabes que es muy difícil. Te voy a confesar que en los últimos meses he pasado una época complicada con mucho trabajo y con una operación y ni siquiera me había enterado de que ‘Los nombres de los barcos’ era una de las novelas finalistas. La verdad es que fue una suerte, porque de haberlo sabido, estoy seguro de que no hubiera podido dormir desde octubre.

-¿Había presentado ya alguna obra a algún otro premio?

–El año pasado presenté esta misma novela, ‘Los nombres de los barcos’, al premio Nostromo y quedé finalista. Por pudor no le había enseñado a nadie el manuscrito y a raíz de quedar finalista en ese premio me lo pidieron varias personas que, tras leerlo, me hicieron notar que pese a ser una buena novela, tenía fallos narrativos que entonces me resultaron evidentes. Es muy mala idea para un escritor corregir tus propios textos, porque al final te autoengañas. Me dije que si a pesar de esos defectos había llegado a ser finalista del Nostromo, no debía de ser una mala novela, así que me senté a pulir unas partes y reescribir alguna otra. Cuando por fin la tuve de nuevo, la envié al Felipe Trigo y aquí estoy…

-¿En qué gasta un escritor esos 20.000 euros de un premio literario?

–No tengo ni idea de lo que quedará después de contribuir al bien común, pero en los tiempos que corren hay que ser previsor y aprovechar esta buena racha para cuando cambie el viento, que cambiará. De todas formas, la cantidad parece lo suficientemente importante como para destinar algo a un capricho, que también es obligado, de forma que creo que invitaré a mi mujer y a mi hija a celebrarlo con un viaje especial.

-¿Qué nos cuenta en 'El nombre de los barcos'?

–Como te decía, es una historia fundamentalmente de mar y comienza en un lugar tan marinero como es el centro de Madrid, aunque eso sí, en la Plaza de Neptuno. La tarde de la celebración del último título de Liga que ganó el Atlético de Madrid, unos ladrones aprovechan la fiesta colchonera para robar justo enfrente, en el Museo Thyssen, dos cuadros preciosos: una marina de Edward Hopper y otra de Winslow Homer, y huyen con ellos camuflados con bufandas y pinturas rojiblancas ante las mismas barbas del dios del mar. A partir de ahí zarpan tres barcos muy distintos y tres historias aparentemente desconectadas que navegan en rumbos de colisión por escenarios del Golfo de Vizcaya, Barcelona, Baleares, Sicilia y Malta hasta que finalmente confluyen en torno a esos cuadros. Es una novela de aventuras con un trasfondo policiaco, pero sobre todo es una historia de mar y barcos. Yo digo que no es una novela negra, sino una novela azul marino.

-¿Su objetivo sería dedicarse profesionalmente a la narrativa y ganarse la vida escribiendo libros?

–No voy a renunciar a ese sueño y voy a luchar por él, aunque soy consciente de lo difícil que es eso hoy en día, al menos en nuestro país. Una vez escuché que un joven escritor le pidió consejo a un escritor consagrado y su recomendación fue: «No deje usted su otro trabajo».

-¿En qué momento cree que está la narrativa en nuestro país?

-Lo más difícil para un escritor es ver publicada su obra y usted, nada más y nada menos, la verá en sus manos editada por el grupo Planeta...

–La creación lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, y aunque un músico o un escritor lo haga por placer, sin una compensación siempre será una actividad marginal porque hay que vivir de algo, y eso acaba pasando factura. Nos ha tocado vivir tiempos extraños.

-¿Ganar el premio Felipe Trigo puede suponer un punto de inflexión en tu trayectoria literaria?

–Sin duda. No sé en qué medida, pero de eso estoy completamente seguro.

-Aunque es periodista ¿suele sacar tiempo para escribir?

–Escribo en vacaciones y fines de semana, robándole tiempo a la familia, aunque hay ciertos periodos en el proceso creativo en el que al menos para mí es necesaria la continuidad, que no se corte el hilo, y en esos momentos, que además no eliges, a mí no me queda más remedio que pasar algunos meses durmiendo tres o cuatro horas diarias.

-¿Qué debe tener una novela para ganar un premio de la altura del Felipe Trigo?

">–Un premio como el Felipe Trigo es un sello de garantía de calidad para cualquier lector que se acerque a la mesa de su librería, de modo que sea cual sea el subgénero de novela de la historia, entiendo que ha de tener calidad literaria y originalidad. Yo no creo que existan subgéneros buenos o malos a priori; no creo en esos prejuicios. Las novelas policiacas o de humor, por ejemplo, son denostadas por muchos que se ponen estupendos, pero ahí están las novelas negras de Lorenzo Silva o la de Noemí Sabugal, por ejemplo, que son maravillosas, o las desternillantes y maravillosas historias de Eduardo Mendoza, sencillamente geniales. Frente a estas obras maestras, también te encuentras historias con pretensiones que son auténticos tostones, y hasta con faltas.