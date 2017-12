El estadio municipal 'Romero Cuerda' de Villanueva se llamará Villanovense

La calle Adolfo Díaz Ambrona, conocida popularmente como calle del Polvo, dejará de llamarse así para ser la calle de Antonio Maura. Un cambio que también implica que la actual plaza de Maura pierda este nombre y pase a llamarse como todos los villanovenses la conocen popularmente: Las Pasaderas. Otro cambio también que se llevará a cabo en breve es el del estadio 'Romero Cuerda', que pasará a denominarse estadio municipal 'Villanovense'.

Estos cambios de nombres se aprobaron ayer en el último pleno y fueron apoyados de forma unánime por la corporación municipal. Por dos razones, una de ellas en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica que obliga a eliminar todos los vestigios del franquismo y porque de no cumplirse, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena no podría optar a proyectos y subvenciones por parte de la Diputación de Badajoz.

El acuerdo implica la retirada de la medalla de oro que la corporación municipal de Villanueva, en acuerdo de pleno el 30 de noviembre de 1965, otorgó a Franco. También se retira la medalla de la ciudad a Adolfo Díaz Ambrona, concedida el 15 de septiembre de 1966. Asimismo se retirarán todas las calles y espacios públicos de los vestigios que haya con yugo y flecha y los símbolos de la espiga, el martillo y las palmeras de la Dirección de Sindicatos de España.

El alcalde Miguel Ángel Gallardo defendió la propuesta conjunta de eliminar todos los vestigios existentes, incluyendo a Romero Cuerda y Díaz Ambrona, «dos figuras cuyos nombres no vamos a mantener en las calles de nuestra ciudad porque fueron nombrados por Franco». En el caso de la placa que hay en la piscina cuando se inauguró con el nombre del entonces alcalde, Romero Cuerda, el primer edil avanza que no van a quitarla porque era alcalde en ese momento; «pero sí en el estadio municipal, ya que no vamos a mantener el nombre de una persona nombrada por un dictador».

El portavoz del PP, Manuel Lozano, ha pedido votar separadamente y mantener a Díaz Ambrona y Romero Cuerda. El primero porque fue el que desarrolló el Plan Badajoz, y el segundo porque como alcalde de Villanueva hizo muchas inversiones.

La portavoz de IU, Encarna Muñoz mostró su apoyo a esta iniciativa. «Está claro que hay que cumplir con la Ley de la Memoria Histórica, es una ley que se merecen los que no están y no es cuestión de abrir heridas, es cuestión de sanarlas para poder cerrarlas. El franquismo fue peor que la propia guerra, hubo mucha represión y no se trata de hacer política con este asunto, se trata de resarcir a las personas. Defendemos la mejoría, la justicia y la reparación», expresó.