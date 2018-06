Villanueva de la Serena, una década siendo 'cuna de la tortilla' José Manuel Calderón durante el show cooking sobre la tortilla que se hizo el año pasado. :: f. h. El científico Javier López Linage se defiende de los que dudan del origen villanovense de este manjar FRAN HORRILLO Sábado, 2 junio 2018, 09:19

En septiembre de este año se cumplirá una década desde que el científico titular del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, Javier López Linage, eligiera las páginas del diario HOY para dar a conocer a través de un artículo de opinión que la españolísima y deliciosa tortilla de patatas, tuvo su origen y su cuna en Villanueva de la Serena.

En concreto, López Linage señalaba que el firmante de la comunicación que así lo prueba, Joseph de Tena Godoy y Malfeyto, la dató exactamente en la comarca de La Serena el 27 de febrero de 1798. La publicación se hizo en el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos. La obra hace referencia a documentos que hablan de la tortilla de patatas en esta localidad en 1798, y atribuye su invención a Joseph de Tena Godoy y al marqués de Robledo, dos hacendados ilustrados de Villanueva, que trataban de encontrar un alimento barato para paliar las hambrunas basado en la patata. Lo primero que tuvieron en mente es conseguir pan de patatas, pero en vez de hornearlo pasarlo por la sartén. Con la ayuda de varias mujeres del lugar, la idea fue evolucionando a freír, con el aceite de oliva de allí, las patatas cortadas sin necesidad de hacerlas harina y añadirle huevo batido, consiguiendo para asombro de todos este manjar.

Para conmemorar este hecho, desde el 2013, Villanueva de la Serena celebra unos días festivos dedicados a este manjar universal. Este año, en concreto, la Feria de la Tortilla tendrá lugar del 7 al 9 de junio.

El investigador tacha de «amateurs» a los que adelantan a 1767 el origen de la tortilla en Valencia

«Mi interpretación no es un dogma de fe, pero aporta una explicación documentada»

Durante esta década López Linage se ha tenido que topar con otras argumentaciones que ponían en duda su investigación y pretendían echarla por tierra. Algo que entiende, aunque con puntualizaciones: «Mi interpretación no concita unanimidad y eso es natural, dada la naturaleza del testimonio; aunque en la discrepancia lo que debe contar es la calidad de los argumentos, vengan de donde vengan, y no otros elementos espurios».

Todo esto viene a cuento ya que, como recuerda López Linage, en junio del año pasado, la Feria de la Tortilla de Villanueva se vio «agitada por una ofensiva historicista sustentada por amateurs, donde no sólo se ponía en entredicho la verosimilitud de mi interpretación sobre el origen conceptual villanovense de la tortilla de patatas, sino que se pretendía, principalmente, adelantar en más de 30 años la fecha en la que en España se cocinaba esta vianda».

Los patrocinadores de la 'novedad' señalan 1767 como la fecha en la que, en España, la tortilla de patatas ya era común. Y la prueba que exhiben es la cita de una afirmación recogida en la publicación 'Agricultura general y gobierno de la Casa de Campo', cuyo autor fue Joseph Antonio Valcarcel. Se publicó en Valencia en 1767 y en un epígrafe titulado 'Del tratamiento, que en la Mancha se da a las patatas', Valcarcel escribía: «Algunos llaman criadillas a este género de patatas: en España su regular empleo es en guisados, y tortillas, y son de mejor sabor que las de Irlanda: pues de unas y otras he probado: la mata se echa al ganado, que la come muy bien [..]».

Patrocinadores

López Linage lamenta que «los patrocinadores que intentaron deslucir la celebración de Villanueva dieron brincos de alegría e hicieron alharacas montados en esta noticia de la obra valenciana de Valcarcel y a partir de ahí, fuese lo que fuese, Villanueva de la Serena ya no contaba». El investigador señala a Francisco Abad Alegría, José María Pisa Villarroya y Ana Vega Pérez de Arlucea, como el núcleo más beligerante a su interpretación. De ésta última critica las formas y su osadía pues, como recuerda el investigador, ha llegado a reclamar a Wikipedia una urgente revisión de la entrada correspondiente a la tortilla que publica la célebre enciclopedia en red. «O sea, que siendo parte interesada, se posiciona como jueza y encima reclama a terceros que reconozcan su conquista», afirma.

En cuanto a la 'novedad' por la que apuestan basándose en la obra de Valcarcel, el investigador recuerda que ya incluyó esa obra en la bibliografía detallada de un libro suyo publicado en 1989. Supo de la noticia de Valcarcel, pero descartó que la misma sirviera como soporte para fechar con seguridad, alguna de las primeras noticias sobre la tortilla de patatas. «Interpreté entonces y me reafirmo ahora que el tubérculo referido por Valcarcel como usado «comúnmente» en guisos y tortillas en la España de 1767, no era la patata genuina, sino, muy probablemente, la pataca, aguaturma o tupinambo. A ese tubérculo y a otras plantas botánicamente diferentes, pero de aspecto parecido, se las conocía en España desde hacía ya casi 200 años como criadillas de tierra, que es la denominación que emplea Valcarcel en su aserto. Así que nada de las patatas genuinas, por mucho que la cita se encuadre en un epígrafe sobre patatas manchegas». Además, Linage precisa que «el principal problema interpretativo de la novedad proviene de la personalidad de Valcarcel, un autor de cuarta categoría y cuya formación botánica o agronómica era nula».

Recetario

Incluso va más allá, ya que explica que «si fuera cierta la afirmación de Valcarcel de que el uso de ese género de patatas, las criadillas de tierra, estuviera generalizado en la España de 1767, resulta incomprensible que en el famoso recetario de Juan Altimiras 'Nuevo arte de cocina, sacado de la escuela de la experiencia económica', publicado ese 1767 en Barcelona, no haya receta alguna, ni mención de tortilla de papas o patatas. En cambio sí que se ocupa de las criadillas de tierra».

Más allá de polémicas, López Linage defiende su estudio y no duda en seguir situando a Villanueva de la Serena como cuna de la tortilla de patatas: «Mi interpretación de ese hecho no es un dogma de fe, pero aporta una explicación documentada con datos bien contextualizados y coherentes con las noticias que vinieron después. Este plato no nació tal como lo componemos actualmente. Sólo una mirada vulgar, es decir, desprovista de perspectiva histórica, exige que, en su origen, la tortilla de patatas sea exactamente igual a como la preparamos hoy. Este plato experimentó una evolución a partir del quiebro inicial. Hay, y habrá, gente a la que mi interpretación no le convenza nada. Pero los argumentos de los escépticos o de los discrepantes, importan. Y los modos de expresarlos, también. Y en este punto tengo un recado para los promotores de la 'novedad' de la noticia de 1767: en su particular y ridícula conjura, no nos tomen por necios y quieran hacernos comulgar con ruedas de molino».