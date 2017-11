Una década para alumbrar el Palacio de Congresos de Villanueva Este martes 21 se inaugura oficialmente este edificio anunciado en el año 2007 FRAN HORRILLO Domingo, 19 noviembre 2017, 08:46

villanueva de la serena. El 11 de julio de 2007, en el transcurso de la inauguración de la XII edición del Festival Internacional de Teatro en la Calle de Villanueva de la Serena, la por entonces consejera de Cultura, Leonor Flores, anunciaba que la localidad había sido elegida para albergar un Palacio de Congresos y Exposiciones.

Pues bien, ha tenido que pasar más de una década para que este edificio singular sea ya realidad y esté a disposición de los ciudadanos. Esta semana, acogía su primer congreso médico, en concreto un curso de actualización en neumología. Fue su estreno oficioso, aunque la inauguración oficial, en la que tendrá su puesta de largo, será este próximo martes 21 de noviembre, con un doble concierto de la Orquesta de Extremadura y del Coro Arte Vocal. Además, el viernes 24 acogerá el acto del fallo del premio Felipe Trigo.

El alumbramiento de este Palacio de Congresos ha sido lento ya que, entre otras vicisitudes, se topó con la época más dura de la crisis en el sector de la construcción.

Miguel Ángel Gallardo: «Cuando la ciudadanía lo descubra, se va a quedar perpleja»

Su diseño no fue al azar, ya que para elegir la mejor opción se convocó un concurso de ideas y entre las 67 propuestas recibidas, se optó por la presentada por los arquitectos Luis Guillermo Pancorbo y José de Villar. En noviembre de 2008 se presentaba la maqueta, pero hasta diciembre de 2009 no se adjudicó la obra a la empresa Placonsa, por importe de 13,4 millones de euros.

Las obras de construcción del palacio villanovense no estuvieron exentas de dificultades y de polémica, ya que desde ciertos sectores y desde la oposición siempre se consideró a este edificio como «paradigma del despilfarro» de las administraciones públicas, dudándose de su rentabilidad alegando la escasez de congresos que pudiera acoger una instalación de este tipo en esta zona. El portavoz del PP de Villanueva, Manuel Lozano, llegó a asegurar: «Me gustaría conocer cuáles fueron las previsiones respecto al uso que se le iba a dar a este palacio, cuando el Ayuntamiento solicitó su construcción al anterior gobierno de la Junta. No sé si tenían en la cartera muchos congresos y exposiciones. Tal y como está planteado, no da respuesta a una necesidad real que hay en la ciudad. Por ejemplo, sí seríamos partidarios de destinarlo a una especie de semillero para un perfil de empresas concretas, tal y como nos han demandado las asociaciones de empresarios».

No obstante, si alguien confió desde el principio en las potencialidades de este edificio fue el alcalde villanovense, Miguel Ángel Gallardo, que siempre recordó que si esos fondos europeos no hubieran llegado a Villanueva para este fin, se hubieran ido a otro lugar. Además, ya en la presentación de la maqueta, en 2008, aventuraba que este edificio se iba «a convertir en un icono dentro del urbanismo de Villanueva».

Rendimiento

Los años pasaron y el primer edil empezó a ser consciente que para sacarle rendimiento a estas instalaciones debían buscarle otros usos y apostar por una gestión diferente. Así lo señalaba Gallardo en marzo de 2015: «Estoy convencido de que a pesar de que desde la oposición o determinados sectores de la población se haya podido criticar como una obra que no va a tener aceptación, estoy seguro de que va a ser de los espacios que más van a querer los villanovenses y que más se van a poder utilizar, siempre y cuando haya una gestión compartida». Al final, después de muchas negociaciones, se consiguió firmar un convenio a tres bandas, por medio del cual el Ayuntamiento se hace cargo de la gestión, aunque para su mantenimiento tanto el Consistorio, como la Junta de Extremadura, como la Diputación de Badajoz, aportarán cada uno 95.000 euros anuales. En definitiva, una «experiencia única en Extremadura de gestión de palacios de congresos».

Tras rematarse las obras del palacio y su entorno, en cuya dotación la Junta invirtió algo más de 600.000 euros, en verano ya trasladó allí su sede la Concejalía de Cultura, al tiempo que hace unas semanas, en su apuesta decidida por esta instalación y por su perfil empresarial, el alcalde designaba como personal eventual de confianza a una coordinadora general del Palacio de Congresos. De la capacidad de atracción de esta profesional de eventos y congresos dependerá la buena acogida del palacio villanovense. En este caso, se establecerá un precio público muy competitivo, ofreciéndose unas instalaciones versátiles adaptables a cualquier tipo de evento.

Lo que sin duda no pasa desapercibido es su diseño. De hecho, en abril de 2016 el Palacio de Villanueva era eleccionado entre los 66 finalistas de las 826 propuestas a los premios AZ Awards de Canadá. Con motivo de ese reconocimiento, el alcalde señalaba: «Cuando la ciudadanía lo descubra, se va a quedar perpleja. La gente conoce la zona cúbica, que se asemeja a una paca de paja, pero el palacio realmente se descubre cuando uno entra en la parte semienterrada. Estoy convencido de que este edificio será un atractivo turístico para Villanueva de la Serena». Pues bien, tras diez años las puertas ya están abiertas, para que los ciudadanos pasen y vean.