Carmen Fernández-Daza preside el jurado del Premio Felipe Trigo y José Corbacho presentará la gala

Viernes, 10 noviembre 2017

El 24 de noviembre se falla la XXXVII edición del Premio Literario Felipe Trigo en las modalidades de novela y narración corta. Un fallo que tendrá lugar en el transcurso de una gala literaria en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena. Este año el jurado estará presidido por Carmen Fernández-Daza, todo un referente de las letras extremeñas, mientras que la presentación de la gala literaria correrá a cargo del televisivo José Corbacho.

Además de dar a conocer los datos de la gala de esta edición, dedicada a las escritoras y escritores extremeños, la edil delegada, Chelo León, informó ayer de las actividades de la Semana Literaria, del 20 al 24 de noviembre. Una semana que intenta acercar las letras a los ciudadanos con actividades diversas, desde la música, la poesía, la novela o el teatro .

Para el lunes 20, a las 19.30 horas, comienza la primera actividad. Será en La Jabonera y se trata de la charla-coloquio '... En nombre de la vida'. Ese mismo día, las 21.30, en el sótano de La Jabonera la cita será con la música, 'Looking for the essence', un concierto a cargo de Alicia Martín acompañada a la guitarra por David Reseco.

Presentación en Madrid

Madrid es el lugar elegido para la primera de las dos presentaciones de la novela ganadora del pasado año 'Morderás el polvo' de Roberto Osa López, que edita por primera vez la Fundación José Manuel Lara del Grupo Planeta. Será el martes 21, día también elegido para inaugurar el Palacio de Congresos, a las 19.30, con las actuaciones de la Orquesta de Extremadura y Arte Vocal.

El miércoles 22, a las 19.00 horas se visitará el Espacio Cultural Rufino Mendoza para ver la exposición 'La mirada poética', una retrospectiva de Juan Ricardo Montaña. Ese mismo día, a las 20,30, en el Teatro las Vegas de la mano de Verbo Producciones llega la representación teatral 'Viriato'.

El jueves 23 será la segunda presentación de la novela ganadora del pasado año, en La Jabonera a partir de las 20.00 horas. En este acto se conocerá a los ganadores del IV Certamen Literario Felipe Trigo que se celebra en Timisoara (Rumanía).

La semana se cierra con el fallo. Los ganadores se llevarán estatuillas diseñadas por Miguel Sansón.