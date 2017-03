Gallardo: "Confío en que las obras del Hospital de Villanueva comiencen este año"

Una vez que se han salvado los obstáculos burocráticos, llega el momento de la verdad, con el inicio de las obras, que los vecinos de ambas poblaciones y del resto de la comarca llevan esperando desde hace muchos años. Miguel Ángel Gallardo confía en que se cumpla el compromiso del consejero de Sanidad, de iniciar las obras en 2017: «Yo me quedo con el compromiso del consejero José María Vergeles, del cual no tengo que dudar de su palabra, cuando dijo que este año 2017 se iniciarían las obras del nuevo hospital. En este sentido, me consta que están trabajando desde la consejería de Sanidad para que eso sea posible y nuestro objetivo debe ser reivindicar que se cumpla aquello que se ha comprometido, como es iniciar las obras este mismo año». Un deseo que, como recuerda, no es fruto de un capricho: «Son unas obras necesarias, ya que la gente lo demanda».

En este sentido, Gallardo considera que «tanto el alcalde de Don Benito como yo, tenemos muy claro que no es una cuestión de tiempo, sino una decisión política a tomar por necesidad, y por eso vamos a ser muy exigentes con el Gobierno de Fernández Vara para que se cumpla aquello que durante muchísimo tiempo se ha incumplido con los vecinos de nuestra comarca».

El primer edil villanovense ya advierte que reivindicarán de forma contundente la necesidad de que esta infraestructura empiece a ser una realidad en breve: «Yo estoy convencido que el gobierno de Fernández Vara va a cumplir, pese a la situación calamitosa en la que se ha encontrado las cuentas públicas por la herencia dejada por el PP. Pero la política es cuestión de prioridades y el nuevo Hospital Don Benito-Villanueva lo es, porque afecta a la vida de la gente de una forma muy clara. Por eso vamos a ser reivindicativos y vamos a exigir que aquello que le corresponde a nuestra comarca, como consecuencia a una infraestructura que está en muy mal estado, se pueda priorizar frente a otras infraestructuras que aún siendo necesarias, no son prioritarias desde el punto de vista de la salud».