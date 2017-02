Esta misma semana, en concreto el pasado lunes 13 de febrero, se cumplieron 181 años de la muerte del escritor y periodista Mariano José de Larra y Sánchez de Castro. Una muerte temprana y violenta, ya que Larra decidió poner fin a su vida suicidándose de un disparo en la sien a la edad de 27 años, en el año 1837.

Junto con Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro, Mariano José de Larra es considerado uno de los máximos exponentes del Romanticismo español. Y pese a haberse publicado numerosas biografías sobre la figura de este periodista, crítico satírico y literario y escritor costumbrista, nunca se había profundizado en las raíces villanovenses de Larra por parte materna.

El pasado jueves, el historiador, investigador y miembro de la asociación Torres y Tapia, Dionisio A. Martín, ofreció una conferencia en la casa de la cultura villanovense bajo el título 'Genealogía materna del escritor Mariano José de Larra en Villanueva de la Serena'.

En la misma ofreció en primicia una serie de datos que han dado forma al estudio que ha elaborado y que será publicado en el número correspondiente a 2016 de la revista 'Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía'.

Bicentenario

Este recuerda que el año 2009 se celebró el bicentenario del nacimiento de Mariano José de Larra, momento en que salió a la luz la última biografía sobre el personaje de la mano de su cuarto nieto Jesús Miranda de Larra, y en Villanueva de la Serena, durante la entrega del Premio Felipe Trigo, ya se recalcó por parte de la periodista Nieves Moreno el hecho de que la madre de Larra, Dolores Sánchez Castro y Delgado de Torres, fuera natural de esta ciudad. Para armar el estudio, Dionisio Martín ha localizado los documentos esenciales que permiten reconstruir en buena parte los ascendentes maternos del escritor, toda vez que las partidas sacramentales originales sucumbieron en el incendio de la parroquia de la Asunción de Villanueva de la Serena durante la Guerra Civil.

A través de fuentes indirectas localizadas durante la catalogación del Fondo de la Orden de Alcántara existente en los Archivos Eclesiásticos del Arzobispado de Mérida-Badajoz, en la que ha participado el propio autor y cuyo inventario se publicará muy pronto, Martín pudo disponer de copias de las partidas de bautismo de la madre de Larra, bautizada en Villanueva de la Serena en 1787, así como de la abuela materna, del matrimonio de sus padres, bisabuelos maternos y otras. Todas ellas, localizadas en Villanueva de la Serena. Unos documentos por cierto que, como recuerda este investigador, estaban en el Palacio Prioral de Villanueva de la Serena, y que cuando se termina con la jurisdicción eclesiástica del Priorato de Magacela, pasaron al Obispado de Mérida-Badajoz, donde se encuentran en la actualidad.

Seis generaciones

Asimismo, cabe destacar que la partida de matrimonio original de los padres de Larra, de la que también el autor ha conseguido copia, tampoco existía pues la iglesia de San Andrés de Madrid, que es donde estaba, también fue quemada con su archivo durante la Guerra Civil. Con estas copias, diligenciadas por notarios, Dionisio Martín deja por sentada las raíces villanovenses de Larra, ya no solo por parte de su madre sino de sus ascendientes hasta la sexta generación anterior al escritor de la familia materna.

Este estudio le ha permitido al autor ahondar algo más en la figura de Dolores Sánchez Castro y Delgado de Torres, aunque como asegura con el tiempo ha caído en el olvido: «No hay muchos datos de ella, ya que el personaje de la madre ha sido ocultado y vilipendiado, en parte por las biografías que se han hecho y en parte por lo que pensaba el marido y padre de Larra de ella». Y es que, como indica Dionisio Martín, el marido y padre del escritor, el médico Mariano de Larra y Langelot,» le llegó a echar la culpa a la madre del suicidio de su hijo ya que, como le achacó, no le había inculcado los valores religiosos suficientes para que no cometiera ese sacrilegio e incluso al culpabilizarla de la muerte, le llegó a amenazar con no dejarle nada».

Unas declaraciones que refuerzan el «ocultamiento» que siempre ha existido sobre la figura materna del famoso escritor. De hecho, destaca como curiosidad el hecho de que existan imágenes de buena parte de la familia de Larra, como abuelos paternos, de su mujer... pero ninguna de su madre.

Asimismo, Dionisio Martín también recuerda que la biografía realizada sobre el escritor por la periodista Carmen de Burgos en 1919, también ha ayudado a engordar la 'mala fama' de Dolores Sánchez de Castro. De hecho, en esa biografía Carmen de Burgos señalaba de la madre, de origen villanovense, que «nunca lo trató con cariño ni tuvo ternura hacia su hijo, pues lo educó como una madre perfecta, pero sin amor». De ahí, que la visión generalizada de la madre sea «bastante negativa».

Sombras y luces

Dionisio Martín alude a una carta fechada en Badajoz de Larra a su madre, en la que se infieren algunos datos de cómo podría ser la relación entre madre e hijo: «La carta la encabeza con la expresión 'Querida mamá'. En ella le cuenta qué ha venido a hacer a la capital pacense, pero también recoge un cierto desprecio hacia ella cuando le pone una parte en latín y le dice que ya se lo traducirá mi padre o Cecilia. No obstante, se despide indicando: 'No hace falta decir todo el cariño que yo le tengo a usted'». En definitiva, una relación de sombras y luces.

El investigador ha llegado a la conclusión de que «tenemos pocos datos de ella, y los que tenemos están viciados por esos comentarios del marido y los realizados en las biografías que, por lo general, se trata de obras noveladas en las que se infieren muchas cosas carentes de datos reales».

Sobre una posible presencia de Larra en Villanueva de la Serena en algún momento de su vida, no hay datos concretos que lo atestigüen, aunque este intuye que sí pudo asistir a la boda de una prima hermana suya que, pese a ser de Madrid, se casó en la localidad villanovense.

El caso es que el padre de Larra murió a los 3 años del suicidio de su hijo, y la madre hizo testamento en Ávila en 1845, que es cuando se sospecha que falleció Dolores, a la edad de 69 años. Ambos tenían una diferencia de edad considerable, pues se casaron con 33 y 19 años, respectivamente.