Alumnos villanovenses que cultivan la excelencia educativa

La excelencia educativa se cultiva en Villanueva de la Serena. Y prueba de ello son las buenas cosechas académicas que producen curso tras curso los alumnos villanovenses, que sitúan el nivel educativo educativo en la localidad en un lugar privilegiado a nivel regional.

Esta semana, precisamente, se celebraba en el IES Puerta de la Serena la Olimpiada de Biología de Extremadura. Una cita con una docena de ediciones celebradas hasta la fecha, y en las que dos alumnas de Villanueva de la Serena se proclamaron ganadoras: Amalia Tejeda, en la primera edición de 2006, y Alba Ramos, en 2010. Además, Elia Ruiz, también de la localidad, fue una de las representantes de la región en la Olimpiada de Biología nacional celebrada en Vigo el año pasado, al quedar tercera.

Son solo algunos ejemplos de la pujanza educativa de los estudiantes villanovenses, que en los últimos días han vuelto a dar alegrías y a convertirse en motivo de orgullo de sus familias y de las respectivas comunidades educativas en las que están integrados.

Por un lado, Francisco Javier Fernández Prieto, alumno de 1º de Bachillerato de Ciencias del IES San José de Villanueva, fue uno de los alumnos galardonados con uno de los Premios Espiga a la Educación que Caja Rural de Extremadura convocaba este año por primera vez. Con esta iniciativa la entidad quería premiar, con una beca de 1.000 euros, los veinte mejores expedientes académicos de los estudiantes de Extremadura que terminaron ESO en el pasado curso. Y entre ellos estaba este villanovense que, además, tuvo el valor de hablar en representación de los premiados.

Por su parte, la semana pasada se conocía que dos alumnas del IES Pedro de Valdivia de Villanueva, Ana Ruiz Serrano y Guadalupe Santos Lambea, eran seleccionadas para cursar 1º de Bachillerato en Estados Unidos gracias al Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega.

Serán 500 alumnos españoles de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) los que estudiarán el próximo curso en Canadá y Estados Unidos, 13 de ellos de nuestra comunidad autónoma, siendo dos de ellas seronas. Para participar en el programa se exigía tener un buen expediente académico, incidiendo en la nota en inglés, superando pruebas orales y escritas en esa lengua.

Espejos

Francisco Javier, Ana y Guadalupe son espejos en los que sus compañeros pueden mirarse, y aportan ese soplo de esperanza a esa generación futura que tantas dudas despierta entre la sociedad. Sin duda, el esfuerzo y el trabajo es el nexo común de estos tres jóvenes.

Francisco Javier demuestra que es un chico maduro a sus 16 años. Admite que no dedica mucho tiempo al deporte, pero tiene otras aficiones que le llenan. Le encanta leer y le apasiona la música. De hecho, toca la flauta travesera y el saxofón y de forma autodidacta el piano.

En Bachillerato dedica unas tres horas diarias al estudio. Solo así llegan los reconocimientos como la beca que recibió hace unas semanas: «Para mí recibir este premio ha sido una muestra de que al final el esfuerzo y las horas de estudio que hay detrás tienen su recompensa. Además aplaudo estas iniciativas, ya que creo que motivan a los estudiantes a mejorar sus resultados».

Cuando acabe bachillerato, le gustaría estudiar una carrera de ciencias relacionada con biología, como bioquímica o biotecnología, pero aún no lo tiene claro. Lo que sí sabe es que le gustaría trabajar en el sector de la investigación, en un laboratorio, «ya que es lo que más me llama la atención»

A la hora de valorar el sistema educativo del que forma parte, no duda en mostrarse crítico: «Nuestro sistema educativo tiene muchas deficiencias. Un sistema en el que los alumnos y los padres tienen más autoridad que los profesores deja mucho que desear. Un sistema educativo que está sometido a constantes cambios debido a los diferentes gobiernos no aporta estabilidad. Se debería motivar a los alumnos en aquello en lo que sobresalen encauzándolos en lo que realmente les gusta, sin olvidar una educación general. Eliminaría ciertas asignaturas que no son muy prácticas en la vida diaria e introduciría otras nuevas más acordes con la época actual».

Guadalupe admite que, generalmente, dedica dos horas diarias al estudio. A esto le une que entrena natación de lunes a viernes una hora y media, además de las competiciones en las que participa los fines de semana. También, como está muy interesada en los idiomas, estudia alemán en la Escuela Oficial de Idiomas; que le lleva unas cuatro horas semanales. En definitiva, solo es cuestión de organizarse.

El caso, es que esta beca para viajar a Estados Unidos para ella supone cumplir un sueño: «Me gusta mucho viajar y conocer otros países, su cultura, sus gentes... He hecho algunos viajes con mi familia al extranjero y también he participado en un intercambio a Francia organizado por el instituto, que repetiré este año también. Y son experiencias con las que disfruto».

Su compañera, Ana, también está entusiasmada con la experiencia estadounidense que, además, será la primera que viva en el extranjero: «Para mi va a ser una experiencia única, en la que no solo perfeccionaré el idioma, también aprenderé a defenderme en situaciones normales y corrientes de la vida, en las que hasta ahora me han ayudado mis padres. Conoceré otra cultura y conviviré con diferentes tipos de personas que en los próximos 10 meses van a ser como mi familia».

Ana, además de perfeccionar el inglés con dos horas diarias, practica kárate tres días en semana. De hecho, consiguió un bronce a nivel nacional. Toda una campeona. Y como a Guadalupe, le gustaría enfocar su futuro profesional con algo relacionado con las ciencias.

Los tres son chicos responsables, y tienen claro que no a todos los jóvenes de hoy en día se les debe meter en el mismo saco. Francisco Javier, en este sentido, es claro: «Creo que hay mucha gente que está muy bien preparada y que se esfuerza bastante. Pero existe un alto porcentaje de alumnos que se caracterizan por su falta de interés. Es difícil encontrar un término medio». Ana, por su parte, opina que «hay de todo, pero en líneas generales yo veo una generación preparada y con muchas inquietudes». Por su parte, Guadalupe se agarra a la incertidumbre que acecha a su generación: «Yo particularmente, con la mayoría de gente que me relaciono de mi edad tienen un buen nivel formativo, pero casi nadie sabe bien lo que va a hacer o dónde estará en un futuro».