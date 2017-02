Gallardo: «Qué dejen de marear la perdiz con la autovía del Levante»

La semana pasada se reunían en Fuenlabrada de los Montes los 31 municipios que forman parte de la plataforma vecinal de la N-430, la cual acordó manifestarse el próximo día 15 en Puebla de Don Rodrigo, para pedir que la construcción de la Autovía A-43 que unirá el Levante español con Extremadura se haga por el trazado natural de ésta. Una plataforma que está sumando estos días apoyos.

En esta plataforma están incluidas, además de otros 18 municipios extremeños, las tres entidades locales menores de Villanueva de la Serena, Valdivia, Zurbarán y Entrerríos, aunque ahora ha sido el alcalde villanovense y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el que también se ha pronunciado al respecto.

El primer edil ha sido claro y, además de respaldar a los alcaldes de sus entidades locales, ha pedido al Gobierno central que «deje de marear la perdiz». «Yo entiendo que cada alcalde defienda una posición en función de cómo esa infraestructura les afecte a su territorio. Y al igual que como alcalde de Villanueva yo he defendido los intereses de mi municipio, entiendo que cada alcalde defienda la posición que entienda que más le favorezca a sus poblaciones. Por tanto, mis máximos respetos a todos ellos. Lo que sí pediría a los responsables del Gobierno de España es que dejen de marear la perdiz con la autovía del Levante y de enfrentar a unos municipios con otros, y que haga la autovía ya. No es de recibo que la A-43 esté completada ya de Valencia a Ciudad Real y que los únicos 200 kilómetros que quedan por ejecutar sean el tramo Ciudad Real-Extremadura, con la importancia que tendría esta infraestructura para conectar con el Levante y lo imprescindible que sería para nuestra economía. A mí que se haga por el norte o por el sur me es indiferente, lo que quiero es que se haga ya», apunta Gallardo.

Para el alcalde villanovense, la estrategia del Gobierno central «es un intento clarísimo de dilatación, con una intención dañina para enfrentar a territorios, pues están manejando los intereses de las poblaciones para no hacer ese tramo». Gallardo no entiende cómo después de aprobarse una variante intermedia entre la opción norte y la opción sur, de la cual se hizo hasta un estudio informativo, ahora se pretenda dilatar nuevamente el proyecto.

Apoyo empresarial

También se ha manifestado al respecto la asociación empresarial Apyme Vegas Altas- La Serena, que ha avanzado que se sumará a la manifestación que el próximo día 15 de febrero, a las 10 de la mañana tendrá lugar en la localidad de Puebla de Don Rodrigo de Ciudad Real, organizada desde la Plataforma Vecinal de la N-430, que agrupa a las 31 poblaciones de Extremadura y Castilla la Mancha que solicitan la conversión de la actual carretera en la A-43.

Una delegación de los empresarios de la comarca, encabezada por la vicepresidenta de Apyme, Valentina Fuertes, acudirá a la manifestación, mostrando una pancarta de apoyo a la iniciativa, al considerarla muy importante para el desarrollo económico y social de nuestra región. La asamblea general de Apyme Vegas Altas-La Serena aprobó respaldar esta reivindicación.