La fotografía se 'dispara' en la comarca

villanueva de la serena. La fotografía era una afición latente, que ahora parece haber florecido en la comarca. En este auge por la pasión fotográfica mucho ha tenido que ver, sin duda, la constitución de la Asociación Fotobjetivo en Villanueva de la Serena.

El colectivo comenzó a dar sus pasos el verano pasado, constituyéndose oficialmente en septiembre, con una docena de socios fundadores. Ahora, son 70 los integrantes que ya se han hecho socios de la asociación, no sólo de Villanueva, sino de otras localidades de la zona como Don Benito, Campanario, Valdivia, Santa Amalia o Medellín, entre otras.

No obstante, el grupo de Fotobjetivo en Facebook ya roza los 300 miembros, los cuales a diario comparten sus creaciones y composiciones fotográficas para deleite de sus seguidores virtuales.

José María Flores Presidente de Fotobjetivo «La técnica hace mucho. Hay aficionados que ven una fotografía donde nadie la ve» «Lo positivo de la región es que tenemos buena luz y unos paisajes tremendos»

El colectivo ha estado vivo desde su nacimiento y tal ha sido su actividad que se ha hecho acreedor de una nueva sede en la localidad villanovense. El nuevo local de encuentro ha sido cedido por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, se ubica en la plaza de Conquistadores, en una de las antiguas casas de los maestros, y tras ser acondicionada, a finales de enero fue inaugurada por el alcalde, Miguel Ángel Gallardo.

Se trata de un nuevo espacio en el que se podrán impartir cursos de iniciación, otros específicos, dar charlas, poner en común el trabajo de los miembros del colectivo y también recuperar la fotografía analógica, para lo que la asociación ha habilitado un indispensable cuarto oscuro para el revelado. También disponen de una biblioteca que irá ampliándose y en una de las salas están expuestas las fotografías hechas por integrantes del colectivo y que forman parte de un calendario.

Un colectivo abierto a cualquier persona aficionada a la fotografía, con o sin conocimientos previos y a cuyas actividades pueden asistir personas que no formen parte del mismo, aunque en este caso los cursos y otras actividades tendrán un precio más asequible para el socio que para el no socio. De hecho, la cuota de socio es prácticamente testimonial, pues son 20 euros al año.

El presidente de la asociación, José María Flores, indica que en la sede tratarán de realizar diferentes actividades relacionadas con este apasionante mundo, con el fin de conocer y perfeccionar técnicas, disponer de material diverso, organizar quedadas y otros eventos. Sin olvidar que servirá para compartir las experiencias de muchos amantes de la fotografía; además de encontrar fórmulas creativas para desarrollar actividades y acontecimientos que les permitan profundizar mucho más en el sentido artístico de la fotografía.

Divulgación

El colectivo va a trabajar tanto en la divulgación como en la formación. En cuanto a la divulgación, según explica el presidente del colectivo, son varias las acciones que se van a llevar a cabo a lo largo de este año. Entre ellas, destaca un maratón fotográfico anual por las calles de la ciudad, un festival con un concurso que pretende ser de ámbito nacional, además de exposiciones, tanto de los asociados como de otros fotógrafos que no estén vinculados a Fotobjetivo.

Entre otras actividades previstas también van a llevar a cabo convivencias, la elaboración de una revista digital y presencia en las redes sociales, así como colaborar de forma desinteresada con las diferentes asociaciones. De hecho, esta colaboración ya se ha materializado recientemente con la realización de unos calendarios solidarios para la asociación Afads. Eso sí, dejan claro que en ningún momento harán competencia desleal a los profesionales.

El otro aspecto en el que Fotobjetivo trabajará es en la formación, con cursos y clases para sus asociados y otros aficionados que no formen parte del colectivo. Entre los cursos previstos, están de iniciación, de edición fotográfica, de fotografía avanzada, talleres prácticos de distintas disciplinas fotográficas y clases magistrales a cargo de fotógrafos invitados.

De hecho, añade Flores, son ya varias las acciones que se han desarrollado en estos pocos meses que de vida tiene la asociación. Este es el caso de varias quedadas fotográficas que se han celebrado, una charla-tertulia sobre Sebastiao Salgado, un curso de iniciación y otro previsto para este mes de febrero.

Flores indica que el colectivo va a incidir de forma importante en la formación de los asociados, ya que el fomento de la fotografía y crear una cultura visual fotográfica de calidad pasa porque haya una buena formación.

Sobre el auge que ha parecido encontrar la fotografía en la comarca, Flores admite que siempre la hubo, aunque quizás estuvo un poco escondida: «Yo creo que afición había mucha, pero al darnos a conocer como asociación, creo que la gente se ha empezado a animar. Además, los cursos de iniciación que hemos organizado creo que han sido un atractivo y con ellos hemos atraído a bastantes socios».

En este sentido, el presidente considera que el perfil de la gente que ha acudido a Fotobjetivo tiene una característica común: «Se trata de aficionados a los que les gusta la fotografía de cámara, que ha empezado con cámara pequeña y que quiere dar un salto a algo más».

Buen fotógrafo

Las paredes de la asociación están adornadas con instantáneas de socios que son auténticas obras de arte. Y aunque para acercarse al colectivo no se exige nivel, Flores si tiene claro que el buen fotógrafo siempre se impone a su herramienta de trabajo, aunque esta también ayuda: «Un buen fotógrafo hace buenas fotografías con buenas cámaras y no tan buenas. Incluso con móviles, dependiendo del teléfono. Lo único que sucede es que a la hora de editar no es lo mismo una cámara que un móvil. Las fotos de un móvil es para verlas en la pantalla del teléfono».

En este sentido, Flores cree que es vital cultivar y contar con una buena técnica: «La técnica en un buen fotógrafo supone el ochenta por ciento. Luego está el instinto y el momento, ya que muchas veces lo que incide al captar una buena instantánea es la suerte. Una fotografía la buscas y no la encuentras, pero a veces en un segundo tienes ante ti la fotografía de tu vida y la captas. Pero sin duda, los enfoques, los encuadres y la vista fotográfica de cada uno son vitales. De hecho, hay aficionados que ven una foto donde nadie la ve».

Unas estampas maravillosas que, como reconoce Flores, se pueden captar en nuestra comunidad autónoma: «Toda la zona de los pantanos es muy fotografiable. Luego hay rincones como el cerro Masatrigo, el castillo de la Puebla de Alcocer, Medellín o simplemente un sembrado de trigo te puede dar mucho juego. Lo bueno de Extremadura es que tenemos buena luz y unos paisajes tremendos».

En definitiva, que para destacar en este apasionante mundo, considera que hay que «tener vista fotográfica, que se va alimentando con los años y conforme avanzas te das cuenta de que vas viendo cosas que antes no veías».

Precisamente, con el ánimo de tratar de inculcar la afición de la fotografía a los más jóvenes, desde la Asociación Fotobjetivo ya se trabaja en un proyecto ambicioso, de cara a acercarla a los chavales de 10 a 12 años. Es una iniciativa que se está madurando para su puesta en marcha y en este sentido se maneja el poder contar con la implicación de los propios centros educativos.