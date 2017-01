El ganador de 'La Cesta del Millón' dona una parte a los necesitados

La Asociación de Profesionales, Autónomos y Comerciantes (APAC) de Villanueva de la Serena, hizo entrega la noche del jueves de la XIX 'Cesta del Millón' a su ganador Julián Romero, que ya ha avanzado que repartirá y donará una parte de los productos que la integran entre aquellos vecinos que más lo necesitan.

La papeleta ganadora la repartió la empresa Agriserena, del polígono industrial Cagancha. Julián admite que no comprobó que tenía el número agraciado hasta que no le avisó el propietario de la citada empresa. Lo que sí ha dejado claro es que los productos alimentarios, material y electrodomésticos que integran esta cesta, valorada en unos 7.500 euros, los repartirá entre los necesitados y también entre sus familiares. No obstante, la familia de Julián, de origen andaluz, sí se quedará con alguno de los premios, como el viaje del fin de semana.

El presidente de APAC, Fernando Segador, ha anunciado que habrá novedades de cara a la vigésima edición de 'La Cesta del Millón'. Aún no ha concretado nada, pues indica que esperarán a las aportaciones que realicen los nuevos integrantes que se van a incorporar a la junta directiva de la asociación. «Casi seguro que vendrá con sorpresas y pensaremos en algo especial para esa vigésima edición», señala.

Al acto de entrega asistió el alcalde villanovense, Miguel Ángel Gallardo, que además de agradecer el gesto solidario del ganador, indicó que siempre es bueno innovar y confirmó que, como siempre, contarán con el apoyo del Ayuntamiento Villanueva de la Serena en iniciativas como ésta. Una actividad que desde hace ya 19 años trata de incentivar las compras y promocionar el pequeño comercio, en fechas tan señaladas como las navideñas.