El IES San José recoge su Sello de Calidad Europeo

El miércoles tuvo lugar el acto de entrega al instituto San José de Villanueva de la Serena, del Sello de Calidad Europeo, el de más alto nivel. Un reconocimiento que ha recibido por el proyecto eTwinning 'Better e-safe than sorry' realizado el curso pasado con alumnos de 3º de la ESO del instituto villanovense. Un proyecto que versaba sobre ciudadanía digital, cuyos responsables fueron los profesores Miguel García y Manuel Cano. En este proyecto participaron centros de seis países: Francia, Países Bajos, Bulgaria, Dinamarca, Reino Unido y España, y se elaboró material en cinco idiomas.

El acto de entrega tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Villanueva en presencia del Alcalde, Miguel Ángel Gallardo. Un acto en el que los catorce alumnos participantes recibieron sus diplomas acreditativos y el centro el propio reconocimiento del premio.

Con el objetivo principal de enseñar a utilizar Internet de forma segura y responsable, el proyecto buscaba implementar las buenas prácticas y el conocimiento de las TIC en nuestras escuelas y sensibilizar a los estudiantes y profesores sobre su seguridad online, dándoles la oportunidad de encontrar respuestas a través de la investigación colaborativa en varios temas relacionados con el uso seguro de Internet.

A través de una metodología de aprendizaje basada en proyectos y utilizando aplicaciones y recursos informáticos tan variados como padlets, Vocaroo, Fotobabble, TwinSpace, Piktochart, Easel.ly, Google Apps, entre otros; los alumnos de los diferentes países participantes trabajaron varios temas de seguridad digital (protección de dispositivos, de datos personales y de la identidad digital, protección de la salud), elaborando ellos mismos todo el proceso de planificación, preparación del material, investigación, producto final, síntesis de resultados y evaluación del proceso.

También recurrieron al material de apoyo en sitios web relacionados con la seguridad digital que ofrecen contenidos apropiados para este tipo de proyectos

El alcalde Miguel Ángel Gallardo les felicitó por su implicación y participación en proyectos tan importantes como este, ya que estos alumnos que ahora tienen 15 años «son de la época digital y saben manejar las redes, pero también han de saber los riesgos y peligros que conllevan». Además, les animó a seguir participando tanto en proyectos del centro como a que sean parte activa de la sociedad.