Samurais e infectados, la apuesta de Sony en París Una escena de 'Ghost of Tsushima'. Videojuegos La compañía desvela 'Ghost of Tsushima' y muestra un nuevo tráiler de la segunda entrega de 'The Last of Us' en su conferencia sobre PlayStation previa a la Paris Games Week IKER CORTÉS París Martes, 31 octubre 2017, 19:39

Con un anuncio impactante y con un nuevo tráiler -el segundo ya- de 'The Last of Us Part II'. Así ha empezado y acabado la conferencia de prensa que Sony ha ofrecido en París, en la antesala de la Paris Game Week, la feria de videojuegos que se celebra en la capital francesa a partir del 1 de noviembre. La novedad, en este caso, tenía por nombre 'Ghost of Tsushima', un título ambientado en el Japón de 1274 y desarrollado por Sucker Punch, el estudio detrás de la saga 'Infamous'. A juzgar por lo visto en este primer tráiler, el título, un juego de acción en tercera persona protagonizado por un samurai, luce espectacular -la hierba meciéndose al ritmo que marca el viento y el detalle de las caras así lo señalaban-, algo que sorprende porque, con posterioridad a la conferencia, se ha detallado que el título tendrá lugar en un mundo abierto. Eso sí, la compañía ha evitado dar fecha de lanzamiento.

Tampoco la tiene la segunda entrega de 'The Last of Us', el juego que se ambienta durante una plaga de infectados. Desarrollado por Naughty Dog, el nuevo tráiler es especialmente violento y gore y, aunque se da cuenta de por dónde podría ir la historia, el impacto de una fecha atravesando una cabeza o de un brazo machacado a martillazos ha sido el poso que ha quedado entre los asistentes al evento. Es realmente brutal y, sin duda, uno de los videojuegos más esperados por los jugadores de la plataforma de Sony, que aún deberán esperar un tiempo para catarlo.

Ha sido Jim Ryan, jefe global de marketing y ventas de PlayStation, el encargado de conducir una conferencia destinada a glosar las novedades que la máquina tiene, sobre todo, de cara al año que viene. “Está claro que PlayStation es el mejor lugar para jugar -ha dicho-. Los desarrolladores están consiguiendo extraer más potencial y preparando nuevos títulos y nuevas experiencias para que el mejor sitio sea aún mejor”.

Quizá una de ellas, de corte más intimista, sea 'Concrete Genie', un título desarrollado por Pixelopus, que pone al jugador en la piel de un niño que se encuentra una suerte de pincel mágico. Pintando en las superficies, el chaval deberá resolver puzles de todo tipo. El juego llegará en 2018 al mercado. Otro título, aún más curioso, es 'Erica', desarrollado para PlayLink, la serie de juegos que Sony ha puesto en marcha para explotar el lado más social y familiar del videojuego -se utiliza el móvil como interfaz-. En este caso guiaremos el destino de Erica, en un título que parece ser un paso adelante en el mundillo de las películas interactivas.

La compañía nipona no podía dejar pasar la oportunidad de recordar cuáles serán los juegos exclusivos de renombre que llegarán a su plataforma el año que viene. 'Detroit', de Quantic Dream, -posiblemente el que presentaron ayer sea el mejor tráiler que han puesto sobre la mesa, con un robot, Kara, que trata de proteger a una pequeña de los malos tratos que recibe- lo hará en primavera, y 'God of War', de Sony, a principios de año. Para 'Spider-Man', de Insomniac, en cambio, no hay fecha concreta, más allá del dato poco concreto de que saldrá en 2018. La remasterización de 'Shadow of the Colossus' estará disponible el 6 de febrero.

Sony también ha dejado un hueco importante para la realidad virtual. Pese a que las ventas de PlayStation VR no han explotado, la compañía y otros estudios desarrolladores continúan manteniendo vivo el sistema con la esperanza de que la tecnología se habra un hueco en el salón. Especialmente interesantes han resultado 'Ultrawings', un título de pruebas aéreas que recuerda al clásico de Nintendo 'Pilotwings', o 'Sprint Vector', un juego que une carreras en patines futuristas con disparos y todo tipo de cabriolas -¿no apto para aquellos que se marean fácilmente?-. 'Megalith' pone al jugador en la piel de un titán que se tiene que convertir en dios y 'Blood & Truth', en la de un espía. Desarrollado por el London Studio de Sony, este juego de acción y sigilo oen primera persona parece recuperar las mejores ideas de la demostración técnica que el equipo hizo cuando el dispositivo salió a la venta.

No eran estrictamente novedades pero la presentación también ha mostrado títulos que, si bien saldrán en otras plataformas, han optado por la presentación que Sony ha realizado en París para mostrar sus novedades ahora que están al caer. Es el caso 'Call of Duty WWI', que saldrá a la venta el 3 de noviembre, así como su expansión, 'The Resistance', que llegará el 30 de enero a PlayStation 4 con exclusividad tempora.. Otro título que ha presentado su expansión es 'Destiny 2'. Se llamará 'Curse of Osiris' y saldrá el 5 de diciembre. 'FarCry 5' ha mostrado su multijugador cooperativo. Sí era una novedad, en cambio, que en PlayStation 4 al 'Monster Hunter World' se podrá jugar con el personaje de Aloy, de 'Horizon Zero Dawn'. Otra novedad era 'Onrush', un juego de carreras de coches de Codemasters que llegará a consolas en verano de 2018 y que parece seguir la senda de juegos como 'Trackmania' y 'MotorStorm'.

Espacio para los 'indies'

Una hora antes de que comenzara la conferencia, Sony ha dedicado un tiempo a los juegos independientes. Quizá las más curiosas han sido 'The Hong Kong Massacre' y 'Guacamelee 2'. El primero de ellos es un arcade de disparos en perspectiva cenital que toma elementos de clásicos como 'Smash TV' o el más reciente 'Hotline Miami'. Ambientado en Hong Kong, el título apuesta por un estilo más realista y parece tomar como referente el cine de acción de John Woo. El segundo es el regreso de un viejo conocido que debutó en PS Vita y Steam, un juego que mezcla plataformas, acción y mapas enrevesados ambientados en el folclore mexicano. El combate de esta segunda entrega parece más gratificante y se ha añadido un cooperativo para cuatro jugadores. Otros títulos destacados han sido 'The Garden Betweens' y 'Spelunky 2'. En definitiva, ha sido una conferencia de buen nivel en el que lo más llamativo es que apenas hay grandes títulos de aquí a final de año para PlayStation 4. La cosa pinta mucho mejor en 2018.