Hace años nadie reconocía ante sus amigos o familiares que ligaba por internet. Desde los comienzos de la Red, ha habido muchas formas de conocer gente a través de distintas plataformas y chats, pero pocos se sentían orgullosos de ello. Sin embargo, con el nacimiento de aplicaciones como Meetic o Badoo comenzó un cambio de tendencia que culminó con Tinder, una app que prácticamente todos los jóvenes conocen y han utilizado en alguna ocasión.

Con 50 millones de descargas, Tinder es la red social más utilizada en muchos países del mundo, entre ellos España. Según datos de la plataforma, de media los usuarios emplean 35 minutos al día para encontrar el amor y hacen 'swipe' (como los 'likes' de Facebook) unas 140 veces al día. Fuentes de la empresa aseguran que, en parte, se sienten "los reyes del amor en internet" ya que han hecho "lo que ninguna otra app o web había hecho nunca: romper el estigma asociado a conocer gente nueva por internet".

Las citas en línea tienen en España un potencial "increíble", dicen las mismas fuentes. En nuestro un país hay millones de usuarios de smartphones y el número no para de crecer. El mes pasado se realizaron más de 700 millones de 'swipes' en España y más de 2 millones de 'superlikes' entre usuarios. Aunque la plataforma nació en 2012 en Estados Unidos, a nivel mundial ganó popularidad a partir de 2014.

Otra de las redes sociales de moda en nuestro país es la francesa AdoptaUnTío, que nació en 2007 de la mano de dos amigos que se dieron cuenta en una fiesta de que ligar por internet era mal visto, sobre todo entre las mujeres. A pesar de haber nacido en un momento en el que aún no existían estas ofertas de forma tan generalizada como ahora, no se consideran los reyes del amor en internet, solo "un lugar divertido para gente con ganas de conocer a nuevas personas que de otra forma no hubieran tenido la oportunidad", explica a este diario Laura Solé, responsable de marketing de la compañía.

La plataforma tiene 10 millones de usuarios inscritos en Francia desde su lanzamiento en 2007. A España llegó en 2013 en su versión web y la app en 2015. Cuentan con más de un millón de usuarios en estos momentos.

Badoo, que lleva diez años en España, es considerada por muchos como la red social gratuita por excelencia en el amor online. Fueron de los primeros que triunfaron en concertar citas sin tener que suscribirse a un servicio de pago, al tiempo que comenzaron a dar servicio en una aplicación móvil, lo que abrió el escenario a un grupo de población nuevo hasta ese momento. Quizá por ello, en la compañía no tienen duda: "Absolutamente sí (nos consideramos los reyes del amor en internet)", asegura contundente Tom Livingstone, responsable de marketing de Badoo.

¿Qué tecnología usan?

Detrás de estas aplicaciones hay una tecnología basada en algoritmos que interpretan los datos introducidos por los millones de usuarios para "optimizar" la experiencia de la plataforma, dicen en Tinder.

Una de las características más preciadas de estas compañías es la gran cantidad de datos personales que acumulan de sus usuarios. Desde Tinder afirman que no comparten detalles sobre big data por política de empresa, pero en AdoptaUnTío aseguran que "frente a múltiples sitios de nuestra competencia", no venden los datos de sus usuarios ni los utilizan para datos publicitarios.

En Badoo reconocen que con tantos millones de personas inscribiéndose a la red social en el mundo, han reunido "una gran cantidad de datos". "Los usamos para entender mejor nuestro producto y cómo podemos mejorar nuestro servicio, pero somos muy cuidadosos con la seguridad de nuestros usuarios", asegura Livingstone.

Además, como un sitio de 'dating', afirman estar sometidos a unas reglas estrictas de recolección, conservación, protección y utilización de los datos personales de sus usuarios. "Algunos de estos datos son considerados como sensibles (por ejemplo orígenes étnicos, vida sexual...) por lo que necesitan de una protección aún más importantes que otras categorías de datos", dice Solé. Para la gestión de estos datos y de la app en sí misma, los trabajadores de estas empresas son en gran parte matemáticos e informáticos. "En Tinder tenemos roles que van desde los gerentes de productos a los desarrolladores de software".

En AdoptaUnTío, los informáticos y matemáticos suponen el 30% de la plantilla, seguidos del equipo de diseño, marketing y atención al cliente. Por su parte, en Badoo aseguran que su equipo tecnológico está formado por "cientos de personas" con perfiles "muy diferentes".

Una de las nuevas características de Badoo es el denominado 'Lookalikes', que cuenta con una tecnología de 'Face-mapping' para encontrar a personas que se parezcan a sus famosos favoritos, a sí mismos o a un amigo. Además, también pueden buscar a las personas con las que se haya cruzado a lo largo del día.

Posibles perfiles falsos

Antes de las citas por internet, íbamos a diversos lugares para socializar y conocer gente: bares, pubs, fiestas... incluso bibliotecas. Ahora, con las aplicaciones y webs de citas es más fácil encontrar pareja (o, al menos, alguien compatible, incluso de un país diferente). Según expertos de Kaspersky Lab, compañía internacional dedicada a la seguridad informática, los ordenadores y servidores de estas agencias de citas virtuales filtran millones de perfiles en sus bases de datos para encontrar a la persona con más compatibilidad según unos criterios. Ahora, el usuario puede incluso ver la ubicación de esas personas desde su "smartphone" y enviarles un mensaje.

La compañía advierte de que el año pasado la Policía rusa arrestó a dos hombres de Smolensk que fingían ser unas jóvenes atractivas que seducían a hombres y luego les amenazaban para que les enviaran grandes cantidades de dinero. Se descubrió que los delincuentes habrían conseguido 1 millón de rublos rusos (unos 15.000 euros) con esta táctica.

Además, existen otros tipos de fraudes, por ejemplo, cuentas creadas por los empleados de la web "para dar la impresión de que hay más mujeres registradas que hombres". "También hay páginas que usan bots creados para atraer a nuevos usuarios y que chateen con el objetivo de que paguen si quieren seguir hablando", avisan desde Kaspersky Lab.

Por otro lado, hay delincuentes que utilizan las redes de citas online para chantajear a los usuarios con temas íntimos y conseguir dinero. Desde la compañía de ciberseguridad advierten de que la técnica más común es que tras un intenso período de noviazgo, el estafador pida a la víctima que se conecte con él mediante webcam o chat. "La cámara del estafador está misteriosamente rota, pero elogian a su víctima y, mediante una combinación de halagos y persistencia, los persuaden para que se quiten la ropa o hagan algo íntimo".

Es entonces cuando el estafador revela su verdadera identidad y que está grabando en vídeo para amenazar con compartirlo en redes sociales o internet si la víctima no envía dinero. Los expertos de Kaspersky Lab explican que cuando la víctima cumple, el ciclo vuelve a empezar con peticiones más elevadas de dinero.