Mata a su novio al fallar un truco para YouTube «Yo no lo llamaría un accidente, fue hecho a propósito», asegura un comisario

Una mujer estadounidense de 19 años enfrenta un cargo de homicidio después de dispararle fatalmente a su novio en un truco de YouTube que salió mal, con la Policía desestimando el jueves que haya sido un accidente.

Monalisa Perez le disparó el lunes al aspirante a estrella de YouTube Pedro Ruiz, de 22 años, después de que él la convenciera de hacerlo con una poderosa pistola, a unos 30 centímetros de distancia, mientras llevaba una enciclopedia frente a su pecho, consignaron en documentos judiciales autoridades del estado de Minnesota.

Ruiz había mostrado otro libro, con un agujero de bala en un lado y sin agujero de salida, como evidencia de que la enciclopedia detendría la bala, dijo la Policía. "Yo y Pedro probablemente vamos a filmar uno de los videos más peligrosos jamás hechos", escribió Perez el lunes en Twitter. "SU idea no MÍA", agregó. Ruiz murió en la escena de una herida de bala en el pecho.

Ambos tenían un canal de YouTube llamado 'La MonaLisa', en el que publicaban videos de su vida cotidiana. La pareja tiene una hija de tres años que presuntamente fue testigo del incidente.

La familia y los amigos dijeron a los medios de comunicación estadounidenses que la muerte fue un accidente. Aseguraron también que habían tratado de persuadir a Ruiz que no realizara el truco, pero él alegó que quería "más espectadores".

Jeremy Thornton, comisario del condado de Norman, rechazó que se tratara de un tiroteo accidental. "Yo no lo llamaría un accidente, fue hecho a propósito", dijo Thornton. Perez, quien está embarazada de su segundo hijo, fue liberada de la cárcel tras pagar una fianza de 7.000 dólares, con un cargo de homicidio en segundo grado, a condición de que use un monitor GPS y no acceda a armas de fuego, según la estación de televisión KVRR.